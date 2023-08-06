Где Неймар продолжит карьеру: Саудовская Аравия, Манчестеры, почти родная «Барселона» или все-таки «ПСЖ»?

«ПСЖ» – все. Строительство суперклуба не принесло плоды, руководство потихоньку сливает звезд, чтобы строить крепкий французский клуб. Происходящее в Париже созвучно считалке из романа Агаты Кристи про десять негритят из одноименного романа.

Трио звезд футбола в Париже оказались, сослали Месси в «Интер», и вдвоем остались.

Двое негритят сидят на «Парк де Пренсе», Мбаппе уйти в «Реал» мечтал – на ультиматум враз нарвался.

Последний – Неймар – поглядел устало, в «Барселону» захотел… и никого не стало.

В 2017 году бразилец переходил в «ПСЖ» в статусе преемника Златана Ибрагимовича. Вожака, лидера, будущей легенды, старающейся выбраться из тени одного аргентинца, сходу поразив не только яркой игрой, но и голами.

Спустя шесть лет ситуация выглядит так: Ней уже который сезон пытается сбежать из Парижа, так как за одной тенью появилась другая, поглощающая не только медиапространство, но и все хорошее, что было в команде. Речь про Килиана Мбаппе. Бразилец бился за свою индивидуальность, право пробивать штрафные и пенальти, играл на команду, а потом плюнул на все и не только стал ежегодно травмироваться под день рождения сестры, но и пропускать решающую часть евросезона. Параллельно качая аккаунт в CS:GO, развлекаясь в особняках, подписываясь на спорную рекламу онлайн-казино и букмекерских контор (яркий пример Blaze).

Но и хорошее было, статистика все равно была на топ-уровне, однако, это все-таки Лига 1, даже не Ла Лига. В это межсезонье направлений для развития карьеры предостаточно – аналитики БК «Tennisi» открыли линию на то, куда же рванет бразилец.

Se queda (останется в «ПСЖ»)

Если Пике не решил завершить карьеру, занявшись прокачкой своей компании, то легендарные «он остается» снова бы попали в тренды. «ПСЖ» с тренером Энрике, курсом на околотопов, рехабом для борьбы с зависимостью от Жорже Мендеша, «Жестифут» и Кампуша остается идеальным местом для того, чтобы снова почувствовать себя номером один.

Выжигание полуфланга, судя по тепловой карте от Sofascore, наглядно демонстрирует заряженность Нея на результат.

А статистика только красит.

• 20 матчей в Лиге 1, 13+11 по гол+пас;

• при xG 8,08 и xA 7,37;

• 80,6 касаний в среднем за матч

• 15 созданных шансов при 2,5 ключевых пасах;

• 1,9 успешных обводок в среднем;

• и всего 5 карточек (4 желтые и одна красная).

Тень Месси уехала, Мбаппе на низком старте, равнозначных звезд в составе нет. Может стоит тащить команду на себе без оглядки на других?

За какой клуб Неймар забьет первый гол в сезоне 2023/24? «ПСЖ» – 1.40

«Челси» – одержимость звездами Боули

Действия Тодда Боули после покупки «Челси» не всегда поддаются аналитике. Год назад пытался переманить Криштиану, потом Месси, Мбаппе, Осимхена, Феликса, любого, чей ценник находится в районе 100 миллионов. Тут и новичок Нкунку с хронической травмой колена прилег в лазарет, игрок, который стилистически напоминает кого? Правильно – Неймара: от взятия игры на себя и взрывного дриблинга, до тонкой передачи на партнера.

Дин Джонс из Givemesport уверен, что трансфер случится. Вот только не знает, будет ли это Неймар.

«Если бы Нкунку выбыл всего на несколько недель, не думаю, что это было бы большим расстройством, но тот факт, что мы можем не увидеть его до нового года, является серьезным ударом для «Челси».

В последнее время они практически не покупали опытных игроков, и он был одним из немногих, в ком они могли быть уверены, что он хорошо проявит себя в первые недели. «Челси» еще может совершить что-то безумное на трансферном рынке. Боули решится сделать что-то грандиозное и купит Неймара. Или кого-нибудь в этом роде».

Коэффициент – 4.00, что новый Неймар оденется в синее.

Пески Аравии или дождливый вечер в Манчестере?

В конце мая Footmercato поделился инсайдом, что Неймару предложил 400 миллионов неназванный клуб из Саудовской Аравии. На фоне грандиозной миграции игроков на Средний Восток это выглядит реальным, но бразилец отказался, назвав приоритетом или переход в «МЮ», или Париж.

Бунтующие фанаты, осаждающие дом бразильца, призывающие форварда убираться из команды, больно бьют по желанию играть в столице Франции. Хотя и Эрик тен Хаг тоже не большой фанат талантов Нея. Хотя коэффициент на то, что Неймар выберет Аравию, равен 5.00 , реально говорить о трансфере можно будет, только когда случится предложения от шейхов. То, от которого нельзя будет отказаться.

Там и министерство по делам молодежи сразу подпишет Нея в качестве рупора киберспорта. Недавний Riyadh Masters по Доте с огромными призовыми только подчеркивает желание страны развиваться в этом направлении. «Юнайтед» же после покупки Хейлунда точно не нуждается в услугах бразильца. Там бы своих пристроить на поле. Коэффициент поднялся до 15.00, хотя в начале лета был в районе 6.00.

Каталония или команда одного каталонца?

Ждать возвращения в «Барсу» бессмысленно, местные рычаги больше не работают, плюс надо заявить тех, кто уже тренируется в команде.

«Сити»? Зачем? Для чего? Тоже мимо.

В итоге реальных направлений всего два, не считая вариант с продлением в Париже. Будет ли это «Челси» или кто-то из Саудовской Аравии, покажет время.

Коэффициент 1.40 так и кричит, что Ней выберет знакомого шейха, а не нового.

Фото: Yohei Osada/AFLO, Zhang Xiaoyu/XinHua, Wang Yiliang/XinHua, JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press