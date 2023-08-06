Ставки на Спортс
Блог

Как выглядел матч «Спартака» и «Пари НН» через коэффициенты? На москвичей он доходил до 10.50

Спартак Спартак
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки на спорт Ставки на спорт
Пари НН Пари НН
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Матч второго тура ФОНБЕТ Кубка России – праздник. «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей (5:4)! Было два камбэка и гол «Спартака», который неожиданно превратился в пенальти «Пари НН». 

«Спартак» стартовал круче, чем в сезоне-2023/24. Потому что такого еще никогда не было – красно-белые впервые в истории выбили 5 из 5 на старте. Букмекерские коэффициенты менялись по ходу матча, словно это американские горки, причем все началось еще с прематча.

Проживем это шоу еще раз – через коэффициенты от «Фонбета».

Очевидно, что «Спартак» не был фаворитом только 25 минут. Все остальное время (даже при ничьей) очевидным фаворитом была именно московская команда.

Максимальный коэффициент на победу красно-белых в линии «Фонбета» был зафиксирован перед четвертым голом «Спартака» – 10.50, когда команда Абаскаля проигрывала 3:4. Но и при ничьей можно было выиграть с приличным кэфом 3.35.

На победу «Пари НН» максимальный коэффициент доходил до 100.00, после гола Промеса. Но это было уже в конце матча, так как времени почти не оставалось, самой валуйной цифрой стала 67.00, зафиксированная после счета 2:0 в пользу москвичей.

Раздел «Ставки» на Sports.ru 

Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников

Фото: spartak.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий