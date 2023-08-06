Как выглядел матч «Спартака» и «Пари НН» через коэффициенты? На москвичей он доходил до 10.50

Матч второго тура ФОНБЕТ Кубка России – праздник. «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей (5:4)! Было два камбэка и гол «Спартака», который неожиданно превратился в пенальти «Пари НН».

«Спартак» стартовал круче, чем в сезоне-2023/24. Потому что такого еще никогда не было – красно-белые впервые в истории выбили 5 из 5 на старте. Букмекерские коэффициенты менялись по ходу матча, словно это американские горки, причем все началось еще с прематча.

Проживем это шоу еще раз – через коэффициенты от «Фонбета».

Очевидно, что «Спартак» не был фаворитом только 25 минут. Все остальное время (даже при ничьей) очевидным фаворитом была именно московская команда.

Максимальный коэффициент на победу красно-белых в линии «Фонбета» был зафиксирован перед четвертым голом «Спартака» – 10.50, когда команда Абаскаля проигрывала 3:4. Но и при ничьей можно было выиграть с приличным кэфом 3.35.

На победу «Пари НН» максимальный коэффициент доходил до 100.00, после гола Промеса. Но это было уже в конце матча, так как времени почти не оставалось, самой валуйной цифрой стала 67.00, зафиксированная после счета 2:0 в пользу москвичей.

Фото: spartak.com