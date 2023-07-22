Мы предсказывали результативный старт РПЛ – так и получилось! Второй показатель за 10 лет

Первый тур закончен, турнирная таблица РПЛ наполнилась цифрами, букмекерские конторы фиксируют прибыль, и наконец-то можно посчитать: каким же получился старт премьер-лиги?

В первом туре РПЛ-2023/24 забито 26 голов, что является самым высоким показателем с момента перехода чемпионата на «осень-весна» (не считая аномальный сезон-2014/15, когда оформили 34 гола). И в этом году повторили показатель в 6 верховых матчей, то же количество игр на ТБ 2,5 голов случался в сезонах-2013/14 и 2014/15.

Что по коэффициентам?

Шесть игр пробили тотал в 2,5 голов, при этом в матче «Ростова» и «Факела» за полчаса до старта матча зафиксирован самый высокий коэффициент – 2.55. Все из-за новостей о том, что не сыграют новички хозяев.

Коэффициент на тотал больше 2,5 голов в первом туре РПЛ-2023/24:

«Динамо» против «Краснодара» (1:3) – 1.74

«Пари НН» против «Зенита» (0:2) – 1.90

«Ахмат» против «КС» (1:2) – 1.91

«Урал» против ЦСКА (2:1) – 2.47

«Локомотив» против «Рубина» (2:2) – 1.85

«Спартак» против «Оренбурга» (3:2) – 2.34

«Ростов» против «Факела» (2:1) – 2.55

«Сочи» против «Балтики» (2:0) – 2.03

Кто не дал случиться рекорду?

Только два матча в итоге не пробили тотал в 2,5 гола – «Пари НН» против «Зенита» (0:2) и «Сочи» против «Балтики» (2:0). При этом шансы на третий мяч были, у той же «Балтики» – попадание в каркас после классной атаки. Но рекорд по тоталам в итоге не пал.

Ждем второй тур, после которого тоже проведем анализ ставок и тенденций.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков