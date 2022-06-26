Ферстаппен 220 раз сказал «конечно» в интервью с начала года. Фанат устроил целое исследование для подсчета

По 20 раз за гоночный день!

Что мы знаем о пилотах «Формулы-1»? Они, конечно, супергерои, но все-таки (отчасти) люди – и им не чужды слова-паразиты. Особенно когда перед (и после) каждой сессией проходишь через десятки интервью для всевозможных изданий – новичок «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй как раз недавно удивлялся, что его работа свелась на 60% к разговорам и лишь на 40% – к гонкам.

А когда реддитор theMSCWins исследовал интервью действующих пилотов, то обнаружил занятный факт: Макс Ферстапппен произнес «конечно» (of course) в интервью уже 220 раз! Вплоть до 20 раз за день:

Откуда взялись даты? 20 марта – Гран-при Бахрейна, потом 19-го Макс много отвечал на вопросы о квалификации.

27-го состоялся Гран-при Саудовской Аравии – потому Ферстаппен явно выражал большую уверенность на традиционной пресс-конференции перед практиками (они проходят в пятницу – как раз 25-го) и после первой победы в сезоне.

Новый пик – перед Гран-при Австралии (10 апреля): сперва уверенность, затем – спад, а после финиша из-за нового внезапного отказа болида странно было бы говорить «конечно».

24 апреля – Гран-при в Имоле с поулом и победами в спринте и гонке.

7-9 мая Макс явно много говорил о Гран-при Майами – где победил после проигранной квалификации. Видимо, он объяснял, что уступил первый ряд, конечно же, из-за потерянных из-за сгоревших тормозов практик.

20-го, 21-го и 22 мая – дни очередного победного Гран-при (теперь испанского). Макс выиграл после того, как ветер сдернул его с траектории в начале заезда – пришлось прорываться, и потому, видимо, уровень «конечно» в объяснениях зашкаливает.

На следующем Гран-при Монако 27-29 мая Макс приехал четвертым в квалификации и третьим в гонке – видимо, пришлось обилием «конечно» заливать объяснения трудностей с обгонами.

Дальше – победы на Гран-при Азербайджана (12 июня) и Канады (19-го). Конечно, почти без проблем.

В каком же контексте Макс использует любимое слово?

«Конечно, я осознавал, что не могу допустить ошибку», «Конечно, появление машины безопасности нам совсем не помогло», – это Гран-при Канады.

«Конечно же, условия тоже меняются в зависимости от трассы» – о новой технической директиве, ограничивающей подскоки машин.

«Конечно, план состоит в том, чтобы добиться максимально хорошего для команды результата», – это превью к гонке в Баку.

«Конечно, после вчерашних красных флагов и заблокированной трассы сегодня я старался сделать все, что мог», – это после Гран-при Монако.

«Конечно, я оказался на внешней траектории и при этом также находился в слепой зоне для Джорджа, то есть он даже не заметил, где именно я нахожусь, правильно?

Да, конечно, что я там был, но в такой ситуации очень сложно точно оставить сопернику свободное место размером с болид – когда вы проходите быстрый поворот и смещаетесь в сторону», – это Макс комментирует схватку с «Мерседесом» на Гран-при Испании.

«Конечно, мы постараемся сделать так, чтобы подобное не повторилось», – резюме неловкой проблемы с DRS на том же Гран-при (когда Макс слишком часто нажимал на кнопку, и крыло не всегда срабатывало).

«Конечно, мы постараемся наверстать упущенное, но ситуацию не назовешь идеальной, все соперники проехали намного больше кругов», – реакция на потерянные практики в Майами.

«Конечно, старт был очень важен, но также важен был момент перехода на слики, учитывая условия», – горячий комментарий причин победы в Имоле.

«Конечно, второе место – все равно хороший результат, но ехать на пределе тяжело» – Ферстаппен оценивает квалификацию в Австралии.

«Конечно, хочется успешно выступить в квалификации, но также важно, чтобы машина работала в гоночных условиях», – мощнейший комментарий о квалификации на втором месте на Гран-при Бахрейна.

«Конечно, мы пытаемся как-то внести разнообразие, говорить чуть другие слова, но смысл все равно остается прежним» – а это Ферстаппен резюмировал раздражение от однотипных многочасовых пресс-конференций в «Формуле-1».

Похоже, «конечно» включается в моменты раздражения от необходимости проговаривать раз за разом очевидные вещи – и по индексу «конечно» можно измерять степень, в которой пресса утомила Макса в конкретный день.

Кими Райкконен под конец карьеры уже в открытую возненавидел прессу за то же самое и чуть ли не явно бойкотировал любые попытки сделать интересные активности – кажется, Макс идет пока в ту же сторону.

Тем не менее, «Формула-1» готова двигаться навстречу чемпиону. Перед стартом сезона формат уик-энда пересмотрели и сдвинули пресс-конференций с четверга на пятницу – предполагалось освободить персонал и пилотов от дополнительной работы за день до практик. Однако Ферстаппен активно высказался против – и с Гран-при Великобритании чемпионат вернулся к старому разделению, лишь бы немного снизить раздражение ребят.

Фото: Gettyimages.ru/Nicolas Tucat; globallookpress.com/HOCH ZWEI