13 февраля 21:18 | Автор Автор El Gato Lopez Вальекас и Райо Вальекано. Президенты Райо до Гражданской войны К 1919 году в Вальекасе уже существовали футбольные команды, которые играли свои товарищеские матчи на ныне исчезнувших полях, на месте которых сейчас находится Пенья Горбеа. Одной из главных команд была команда Нумантино, и раскол внутри этой команды привел к созданию 29 мая 1924 года Спортивной Группы Райо (Agrupación Deportiva El Rayo), название, с одобрения всех своих товарищей, предложил один из основателей и игроков Луис Гонсалес Рубио. Рейтинг +13

9 февраля 22:03 | Автор Автор El Gato Lopez Вальекас и Райо Вальекано. Кондитерская-чуррерия Антонио В эпоху Республики, за год до начала Гражданской войны, семейная пара Хулио Мартинеса и Хулии Доменек основали фабрику по производству чуррос , расположенную на улице Робле в Пуенте де Вальекас, потом расширившееся помещением на улице Сьерра Вьеха 75 в Вилле де Вальекас, где обычно проводились празднования дней рожденья и которое переходило от родителей к детям, и в данный момент принадлежит третьему поколению: их внуку Антонио Мартинесу Торремоча. Рейтинг +4

4 февраля 12:12 | Автор Автор El Gato Lopez Вальекас и Райо Вальекано. Хлебопекарня Ла Таона Появление метро стало очень выгодным для предпринимателей, которые занимались гостиничным бизнесом, хотя оно было немного дороговато для простых рабочих. Оно превратилось в транспорт для богатых и вызвало препирательства и протесты. Во время Гражданской войны некоторые туннели были разрушены, потому что население их использовало как бомбоубежища. Рейтинг +7

30 января 23:04 | Автор Автор El Gato Lopez Вальекас и Райо Вальекано. Вилла и Пуенте де Вальекас Сбор документов о Вальекасе, районе со своим особенным народным характером, прошедшим через многие эпохи, провел меня от «преисторического» Пуенте, развалины которого выставлены на витринах Археологического Музея Мадрида, до Виллы, где на территории сегодняшних Серро де Гавиа и Серро Альмодовар обнаружили келтоиберийскую керамику, датируемую 500 до н.э. (При работах при прокладке Линии 1 метро в Вальекасе так же обнаружили следы каменной индустрии эпохи Палеолита с датировкой 40 000 лет назад). Рейтинг +11

28 января 15:20 | Автор Автор El Gato Lopez Вальекас и Райо Вальекано. Предисловие История Спортивного Объединения Райо Вальекано от его основания 29 майя 1924 до 22 мая 2001 с выходом в Примеру. Превратности судьбы, забавные истории, интервью, составы, хроники, объединения болельщиков, трофеи и карикатуры собранные вместе в истории Вальекаса и некоторых его отдельных личностей. Рейтинг +5

26 января 21:14 | Автор Автор El Gato Lopez ¡A las armas! Глава 5. Футбол. Часть 4. Отцовство Это очень сложно: объясните-ка ребенку, который, тем более, родился не в Вальекасе, почему он должен болеть за дерьмовую команду, которая почти ничего не выигрывала и для которой привычным место обитания является Сегунда. Вам это покажется мудозвонством, но мне нравится представлять будущее, в котором я за руку привожу своего сына на стадион и мы смотрим матч, а на следующий он в слезах возвращается домой в слезах потому что другие дети прикопались к Райо и к нему и я ему объясняю почему мы райста, а он понимает и продолжает быть им вопреки здравому смыслу. Рейтинг +13

21 января 15:36 | Автор Автор El Gato Lopez ¡A las armas! Глава 5. Футбол. Часть 3. Тамудазо Не знаю, что в вашей жизни сможет сравниться с чувством, которое возникло у меня, когда моя любимая команда могла прекратить свое существование. Представьте, что что-то важное для вас исчезло навсегда. Возможно не кто-то, а что-то. Итак, я думал, что это может произойти (а вместе со мной другие 14 000 райстов в безымянном единстве) тем днем на стадионе. Нам необходимо было выиграть, но просто выиграть было недостаточно. Существовал единственный сценарий, в котором мы сохраняли место в лиге. Гранаду можно было обыгрывать, но мы увязли глубоко в дерьме. Рейтинг +13

12 января 23:42 | Автор Автор El Gato Lopez ¡A las armas! Глава 5. Футбол. Часть 2. Радости и слёзы Предполагаю, что характер клубов является конструкцией коллективного разума, и по этому могу допустить мысль, что уникальность Райо создана в том числе и мной. И если Райо - Сьерра-Маэстра, а Мадрид - Бильдербергский клуб, Белый дом с Рейганом внутри и Анхелой Меркель, подписывающей указы, то выиграть у Реал Мадрида это примерно как трахнуть Мисс Венесуэлу, избить Аснара ракеткой для сквоша и как если бы Боб Дилан сказал бы тебе, что ты хорошо пишешь. Это победа на миллион лет, комета, о прилете которой объявляют по телевизору и которая видна раз в столетие. Рейтинг +9