Рафаэль Надаль: «Тренерская работа подразумевает постоянные поездки. Сейчас мне это не подходит»

Надаль признался, что пока не готов работать тренером.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль заявил, что пока не видит себя тренером.

«Я всегда с большим уважением относился к тому, что может случиться дальше, потому что сегодняшние ощущения не обязательно будут такими же завтра. Жизнь постоянно меняется – особенно когда у тебя маленькие дети. Проходит несколько лет, и ты начинаешь смотреть на все иначе.

Постоянные поездки? Я не вижу себя в этом режиме. Работа тренером подразумевает именно такой образ жизни, и сейчас он мне не подходит.

Стать когда-нибудь капитаном сборной в Кубке Дэвиса? Почему бы и нет. Возможно, мне бы это понравилось… а может, и нет. Я совсем недавно завершил карьеру – пока слишком рано об этом думать.

Я уважаю естественный ход жизни и необходимость адаптироваться. Сейчас просто не время рассуждать о подобных вещах», – сказал Надаль в интервью AS.

Как Федерер, Джокович и Надаль извратили наши представления об успехе

Федерер и Надаль готовят ветеранский тур? Это главный броманс в истории тенниса