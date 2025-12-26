Видео
3

Бублик о солнце в Петербурге: «Какая-то штука вылезла. Не знаю, что это такое»

11-я ракетка мира Александр Бублик прокомментировал появление солнца в небе над Петербургом. Он проводит предсезонку в России.

«Дорогие друзья, смотрите, какая-то штука вылезла в Питере. Не знаю, что это такое. Вы не знаете, что с ней делать надо?» – спросил Бублик у подписчиков в своем телеграм-канале.

«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Бублика
logoАлександр Бублик
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бублик о мате на корте: «Все мы ругаемся, просто люди делают из этого какое-то событие, а я не вижу ничего такого»
вчера, 21:08
Бублик – в ответ на слова Кафельникова о том, что он поносил турниры ATP 250: «Во всем, что он сказал, правды – ноль»
вчера, 18:33
Бублик о том, как хотел бы завершить карьеру: «На турнире ATP – сыграть и уйти. Чтобы не было никакой церемонии»
вчера, 16:18
Главные новости
Тарпищев о перспективах Медведева в сезоне-2026: «Думаю, он пойдет по восходящей»
58 минут назад
Дардери об уровне Синнера после тренировок в Дубае: «Янник – марсианин»
сегодня, 14:16
Швентек обыграла Рыбакину на выставочном турнире в Шэньчжэне
сегодня, 13:42
Рафаэль Надаль: «Хочу быть тем родителем, который может трезво оценивать, когда ребенок поступает хорошо, а когда – нет»
сегодня, 12:53
Рафаэль Надаль: «Забавно слышать разговоры о несобранности Алькараса – цифры говорят об обратном»
сегодня, 12:15
Надаль о том, думает ли о возвращении в теннис: «К счастью, эта глава закрыта – и закрыта окончательно»
сегодня, 11:08
Рафаэль Надаль: «Тренерская работа подразумевает постоянные поездки. Сейчас мне это не подходит»
сегодня, 10:29
Давыденко прогнозирует, что Джокович завершит карьеру в 2026 году
сегодня, 09:46
Джокович потренировался с Жукаевым в Дубае
сегодня, 08:40Фото
Сегодня 50-летие Марсело Риоса
сегодня, 07:44
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер встретился с Баджо в Дубае
вчера, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56