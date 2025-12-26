Бублик о солнце в Петербурге: «Какая-то штука вылезла. Не знаю, что это такое»

11-я ракетка мира Александр Бублик прокомментировал появление солнца в небе над Петербургом. Он проводит предсезонку в России.

«Дорогие друзья, смотрите, какая-то штука вылезла в Питере. Не знаю, что это такое. Вы не знаете, что с ней делать надо?» – спросил Бублик у подписчиков в своем телеграм-канале.

«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика