Бублик о солнце в Петербурге: «Какая-то штука вылезла. Не знаю, что это такое»
11-я ракетка мира Александр Бублик прокомментировал появление солнца в небе над Петербургом. Он проводит предсезонку в России.
«Дорогие друзья, смотрите, какая-то штука вылезла в Питере. Не знаю, что это такое. Вы не знаете, что с ней делать надо?» – спросил Бублик у подписчиков в своем телеграм-канале.
«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Бублика
