3

Давыденко прогнозирует, что Джокович завершит карьеру в 2026 году

Давыденко: Джокович завершит карьеру в 2026 году.

Эксперты канала BB Tennis поделились прогнозами на 2026 год. 

Елена Веснина: «Лернер Тьен войдет в топ-10 рейтинга ATP».

Анастасия Пивоварова: «Медведев возьмет крупный титул».

Николай Давыденко: «Новак Джокович завершит карьеру».

Дмитрий Турсунов: «Янник Синнер и Карлос Алькарас продолжат свою гегемонию, никто к ним даже близко не подойдет».

Веснина: «Алекс де Минаур женится на Кэти Болтер».

Пивоварова: «Прорывом года будет [Элиот] Спиццирри». 

Давыденко: «Один из российских теннисистов войдет в топ-10». 

Веснина: «Будет еще один победитель «Шлема», кроме Алькараса и Синнера».

Пивоварова: «Димитров выпадет из топ-100».

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал BB Tennis
