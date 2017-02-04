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    Винус Уильямс: «Рада, что приехала в Петербург, он прекрасен»

    Теги Винус Уильямс светская хроника фото WTA St. Petersburg Ladies Trophy

    Финалистка Australan Open Винус Уильямс, на турнире в Петербурге проигравшая свой стартовый матч, поделилась впечатлениями от города, где посетила Музей Фаберже и Храм Спаса-на-Крови.

    «Восхитительно! Все знают о Фаберже из истории, но увидеть его творения воочию в Санкт-Петербурге – это просто потрясающе. Я рада, что приехала в ваш город, он прекрасен. На улице легкий мороз, это здорово для меня. Я живу в теплых краях, так что немного холода мне не помешает».

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