Финалистка Australan Open Винус Уильямс, на турнире в Петербурге проигравшая свой стартовый матч, поделилась впечатлениями от города, где посетила Музей Фаберже и Храм Спаса-на-Крови.

«Восхитительно! Все знают о Фаберже из истории, но увидеть его творения воочию в Санкт-Петербурге – это просто потрясающе. Я рада, что приехала в ваш город, он прекрасен. На улице легкий мороз, это здорово для меня. Я живу в теплых краях, так что немного холода мне не помешает».

Thank you Venus! Come back to us next year please #формулатх #venus #venuswilliams #russia #usa #tennis #wta pic.twitter.com/FnUFZdZXgD