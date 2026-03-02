  • Спортс
  • Хелиеваара о ситуации в Дубае: «ATP дала очень четкую инструкцию – безопаснее всего оставаться в отеле и ждать»
Хелиеваара о ситуации в Дубае: «ATP дала очень четкую инструкцию – безопаснее всего оставаться в отеле и ждать»

Харри Хелиеваара: спокойно ждем улучшения ситуации в Дубае.

Чемпион парного турнира в Дубае Харри Хелиеваара рассказал об обстановке в городе и возможных вариантах возвращения.

Из-за военной операции на Ближнем Востоке часть теннисистов не может вылететь из ОАЭ – среди них Даниил Медведев, Андрей Рублев и, возможно, Карен Хачанов.

«Турнир завершился, но ситуация на Ближнем Востоке остается довольно напряженной. Мы планировали вылететь обратно в Финляндию в ночь с субботы на воскресенье, но в данный момент нет ясности по поводу возвращения. Поэтому мы спокойно ждем улучшения ситуации.

Организаторы впервые проинформировали нас за несколько часов до финала. На месте присутствовали супервайзер, менеджер и глава службы безопасности ATP. Кроме того, у организаторов, включая директора соревнований, есть хорошие связи с местными властями.

Закрытие воздушного пространства в ОАЭ постепенно снимается, и сейчас ожидается, что аэропорт Дубая откроется не раньше 15:00 в понедельник. Наш отель находится рядом, что позволит быстро выехать, если такая возможность появится.

Ракеты и дроны, запущенные из Ирана, разумеется, препятствуют гражданским перелетам, и мы надеемся, что интенсивность ударов вскоре снизится. У нас уже были забронированы несколько рейсов, но они были отменены. Следующие билеты куплены на понедельник после 12:00, также есть резервные билеты на вторник. Руководство ATP дало очень четкую инструкцию – безопаснее всего оставаться в отеле и ждать.

Из ОАЭ можно выехать наземным транспортом в Оман или Саудовскую Аравию, где воздушное пространство, по крайней мере на данный момент, открыто. Но этот путь не будет простым.

До Маската примерно пять часов пути, однако на границе большие очереди. Кроме того, организовать подходящий транспорт сложно – на автомобиле с номерами ОАЭ в Оман без разрешения не проехать, и границу нельзя пересечь пешком, поэтому путь придется продолжать на другой машине. До Эр-Рияда путь занимает более десяти часов, и после границы дорога достаточно плохая.

Ситуация в Дубае полностью контролируется. Организаторы обеспечивают проживание в отеле, и в целом здесь все функционирует почти как обычно. Конечно, хочется уехать как можно скорее, но иногда лучше просто подождать. Уверен, ситуация скоро улучшится. Приедем в Индиан-Уэллс, если успеем».

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: harriheliovaara.fi
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Финское спокойствие)
Время сейчас такое, потерпеть надо)
Я бы наземным поехал. Летать щас где могут быть дроны рядом я бы не стал ждать так и так
Сказали сидеть и не бухтеть)
посмотрел по флайрадар, над саудовской аравией уже летают самолеты, может полететь из Эр-Рияда
