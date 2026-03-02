Звонарева о том, как изменился женский теннис со времен начала ее карьеры: «Сейчас недостаточно просто держать мяч в корте»

Звонарева рассказала, как изменился женский теннис со времен начала ее карьеры.

Экс-вторая ракетка мира Вера Звонарева высказалась о развитии женского тенниса за время своей карьеры.

Россиянка выступает в туре с 2000 года.

«Конечно, игра стала чуть быстрее. Значимость подачи и приема, первых ударов выросла. Все теннисистки теперь лучше готовы физически, потому что больше работают над физикой вне корта. Немного повысились скорость и точность. Надо уметь играть в эту игру.

Раньше некоторые выходили на достаточно высокий уровень за счет того, что просто держали мяч в корте. По-моему, сейчас этого недостаточно – приходится добавлять что-то еще. Безусловно, в туре есть разные стили, и это классно. В целом лучшие игроки стали быстрее и сильнее», – сказала 41-летняя Звонарева.