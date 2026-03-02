  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Звонарева о том, как изменился женский теннис со времен начала ее карьеры: «Сейчас недостаточно просто держать мяч в корте»
6

Звонарева о том, как изменился женский теннис со времен начала ее карьеры: «Сейчас недостаточно просто держать мяч в корте»

Звонарева рассказала, как изменился женский теннис со времен начала ее карьеры.

Экс-вторая ракетка мира Вера Звонарева высказалась о развитии женского тенниса за время своей карьеры.

Россиянка выступает в туре с 2000 года.

«Конечно, игра стала чуть быстрее. Значимость подачи и приема, первых ударов выросла. Все теннисистки теперь лучше готовы физически, потому что больше работают над физикой вне корта. Немного повысились скорость и точность. Надо уметь играть в эту игру.

Раньше некоторые выходили на достаточно высокий уровень за счет того, что просто держали мяч в корте. По-моему, сейчас этого недостаточно – приходится добавлять что-то еще. Безусловно, в туре есть разные стили, и это классно. В целом лучшие игроки стали быстрее и сильнее», – сказала 41-летняя Звонарева.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
logoВера Звонарева
logoWTA
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ошарашила скептиков диванных. Возняцки на Уимблдоне -24 поняла это как никто другой.
Кстати Вера на этой неделе заявилась на 35-ку в Монастире. Сама решила потренироваться на кошках, или в первую очередь какую-то воспитанницу курирует?
И вообще, Вера - теннисистка здорового человека! Угадайте с одной попытки, кто теннисистка курильщика 😁😁😁
Ответ Марадона курильщика
И вообще, Вера - теннисистка здорового человека! Угадайте с одной попытки, кто теннисистка курильщика 😁😁😁
Подсказка: Вера - белые волосы, белая кожа, белоснежная улыбка 😊😊😊
Диванные критики думают, что в мужском теннисе все по другому и текущие топ20 это отстой ))
Золотое поколение оставило странное послевкусие ощущением нераскрытости потенциала. По факту, ушли все из топового тенниса, либо крайне рано: Мыскина, Сафина, Чакветадзе. Либо просто рано: Петрова, Дементьева, Кузнецрва, Шарапова.

На этом фоне Вера кажется едва ли не чудом из прошлой жизни.

Интересно вот: какая самая возрастная наша теннисистка была в топ-10 одиночки? В 35 вряд ли кто, но хотя бы в 32-33 был кто-то из девчонок в десятке или нет.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
41-летняя Звонарева: «Я не была уверена, что вернусь. Но я хочу продолжать играть в туре до тех пор, пока тело будет позволять»
1 марта, 16:52
Турсунов о парном матче Звонаревой на AO: «Тяжело смотреть на такую бестолковость и хаотичность соперниц и партнерши Веры»
28 января, 19:57
Кафельников о выходе Звонаревой в финал 100-тысячника ITF: «Может, она молодильные яблоки принимает»
6 декабря 2025, 12:50
Рекомендуем
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). Векич играет с Валентовой, Винус встретится с Парри, Кенин – с Синяковой, Таунсенд, Крюгер вышли во 2-й круг
вчера, 20:53Live
Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
вчера, 20:51Видео
Бадоса о пятисетовиках у женщин: «Мы к ним готовы. Но люди забывают, что женщинам приходится сталкиваться, например, с гормональными моментами»
вчера, 20:04
Индиан-Уэллс (ATP). Димитров играет с Атманом, Хуркач – с Ковачевичем, Корда встретится с Комесаньей, Берреттини, Фонсека вышли во 2-й круг, Циципас выбыл
вчера, 19:03Live
Александр Бублик: «Чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином»
вчера, 18:45
Каспер Рууд: «Рождение дочери пошло мне на пользу»
вчера, 17:19
Джокович о карьере: «Почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт и высокий уровень игры?»
вчера, 16:20
Мирра Андреева о собаке: «Мы молимся, чтобы она больше не росла. Она должна была быть ультра-мини»
вчера, 14:35
Александр Бублик: «Хочу попробовать забраться в рейтинге как можно выше»
вчера, 13:09
Де Минаур о том, что они с Болтер трижды выиграли титулы на одной неделе: «Мы подстегиваем друг друга играть хорошо»
вчера, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем