Звонарева о том, как изменился женский теннис со времен начала ее карьеры: «Сейчас недостаточно просто держать мяч в корте»
Звонарева рассказала, как изменился женский теннис со времен начала ее карьеры.
Экс-вторая ракетка мира Вера Звонарева высказалась о развитии женского тенниса за время своей карьеры.
Россиянка выступает в туре с 2000 года.
«Конечно, игра стала чуть быстрее. Значимость подачи и приема, первых ударов выросла. Все теннисистки теперь лучше готовы физически, потому что больше работают над физикой вне корта. Немного повысились скорость и точность. Надо уметь играть в эту игру.
Раньше некоторые выходили на достаточно высокий уровень за счет того, что просто держали мяч в корте. По-моему, сейчас этого недостаточно – приходится добавлять что-то еще. Безусловно, в туре есть разные стили, и это классно. В целом лучшие игроки стали быстрее и сильнее», – сказала 41-летняя Звонарева.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
На этом фоне Вера кажется едва ли не чудом из прошлой жизни.
Интересно вот: какая самая возрастная наша теннисистка была в топ-10 одиночки? В 35 вряд ли кто, но хотя бы в 32-33 был кто-то из девчонок в десятке или нет.