В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»

28 февраля в рамках турнира «Зимний Кубок Москвы-2026» состоялся «Кубок Надежды», инициированного бывшей третьей ракеткой мира Надеждой Петровой .

Мастер-класс прошел в рамках открытого турнира «Зимний Кубок Москвы 2026», организованного Департаментом спорта Москвы и Федерацией тенниса Москвы.

В соревнованиях участвовали игроки до 13 лет. Дети провели тренировку под руководством теннисистки, получили индивидуальные рекомендации и мотивационную поддержку. Два лучших спортсмена пройдут подготовку в детской школе Петровой, которая также будет консультировать победителей на протяжении всего проекта.

Ранее встречи прошли во Владивостоке и Тольятти. В 2026 году «Кубок Надежды» планирует дальше расширять географию и развивать молодых теннисистов по всей России.

Фото: Фотослужба ФТМ/Александр Бондарев

