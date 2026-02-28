Фото
2

В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»

28 февраля в рамках турнира «Зимний Кубок Москвы-2026» состоялся «Кубок Надежды», инициированного бывшей третьей ракеткой мира Надеждой Петровой.

Мастер-класс прошел в рамках открытого турнира «Зимний Кубок Москвы 2026», организованного Департаментом спорта Москвы и Федерацией тенниса Москвы.

В соревнованиях участвовали игроки до 13 лет. Дети провели тренировку под руководством теннисистки, получили индивидуальные рекомендации и мотивационную поддержку. Два лучших спортсмена пройдут подготовку в детской школе Петровой, которая также будет консультировать победителей на протяжении всего проекта.

Ранее встречи прошли во Владивостоке и Тольятти. В 2026 году «Кубок Надежды» планирует дальше расширять географию и развивать молодых теннисистов по всей России.

Фото: Фотослужба ФТМ/Александр Бондарев

Как подготовиться к матчу против Шараповой или Серены? Детали от Надежды Петровой

Почему теннисисты так сильно устают? Взгляд изнутри с Надеждой Петровой

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: petrova.tennis
Спасибо Надежде за ту работу, которую она проводит с детьми
Неужели Надя вернулась в Россию? Звучит прям фантастично.
Рекомендуем