Фонсека стал чемпионом выставочного турнира в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошел выставочный турнир MGM Slam с призовым пулом в миллион долларов.
19-летний Жоао Фонсека обыграл Рейлли Опелку в финале со счетом 10:6, 7:10, 10:5. В четвертьфинале бразилец прошел Гаэля Монфиса (10:6), в полуфинале – Александра Бублика (10:3).
За победу он заработал 300 тысяч долларов.
Также на турнире выступили Томми Пол, Каспер Рууд, Ник Кириос и Тэйлор Фриц.
Фонсека – будущая звезда тенниса. Повторяет путь Синнера и цитирует Федерера
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
