Фонсека стал чемпионом выставочного турнира в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошел выставочный турнир MGM Slam с призовым пулом в миллион долларов.

19-летний Жоао Фонсека обыграл Рейлли Опелку в финале со счетом 10:6, 7:10, 10:5. В четвертьфинале бразилец прошел Гаэля Монфиса (10:6), в полуфинале – Александра Бублика (10:3).

За победу он заработал 300 тысяч долларов.

Также на турнире выступили Томми Пол , Каспер Рууд, Ник Кириос и Тэйлор Фриц .

Фонсека – будущая звезда тенниса. Повторяет путь Синнера и цитирует Федерера