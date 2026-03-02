ATP выпустила заявление по вопросу безопасности игроков в Дубае
ATP опубликовала заявление, касающееся вопросов безопасности игроков в Дубае.
Из-за военной операции на Ближнем Востоке часть теннисистов не может вылететь из ОАЭ – среди них Даниил Медведев, Андрей Рублев и, возможно, Карен Хачанов.
«ATP внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и поддерживает регулярный контакт с игроками, их командами и местными властями.
Здоровье, безопасность и благополучие игроков, сотрудников и персонала турнира остаются нашим приоритетом. Мы подтверждаем, что небольшое число игроков и членов их команд остаются в Дубае после завершения недавнего турнира ATP 500. Они размещены в отелях турнира, где оказывается всесторонняя поддержка и обеспечиваются все необходимые условия.
Мы находимся в прямом контакте с теми, кого затронула ситуация, а также с организаторами турнира и консультантами по безопасности. В настоящее время вопросы организации выезда остаются предметом постоянной оценки с учетом работы авиакомпаний и официальных рекомендаций. Мы продолжим оказывать необходимую поддержку, чтобы игроки и их команды могли безопасно покинуть страну, как только это станет возможным.
Мы продолжим следить за развитием событий и при необходимости будем предоставлять информацию».
