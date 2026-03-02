Циципас о своих словах про турниры в Южной Америке: «Это высказывание не было жалобой, я не хотел кого-либо критиковать»

Циципас о словах про турниры в Южной Америке: я не хотел кого-либо критиковать.

43-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал слова о том, что не выступает на турнирах в Южной Америке из-за невыгодных финансовых предложений.

«Я видел много обсуждений моих комментариев о расписании турниров и гонорарах за участие, поэтому хочу все объяснить.

Прежде всего, мне действительно нравится Южная Америка. Атмосфера, создаваемая там болельщиками, уникальна, и я очень уважаю турниры и культуру тенниса в этом регионе. Мое высказывание не было жалобой, я не хотел кого-либо критиковать.

У игроков, которые не зарабатывают большие призовые, очень ограничены возможности финансово поддерживать свою карьеру. Реальность такова, что только на турнирах ATP 250 и 500 выплачиваются гонорары за участие.

По этой причине решение зачастую зависит от этих факторов. Это не касается только меня – такая практика стандартна для многих игроков, особенно тех, кто выступает на топ-уровне.

Я просто отвечал на вопрос, почему мое расписание иногда выглядит именно так. Я объяснял то, что внутри профессионального тенниса известно всем, а не выражал негатив к какой-либо стране или турниру.

Я искренне ценю каждое место, где выступаю, и надеюсь сыграть во многих странах мира», – написал Циципас в соцсети.

