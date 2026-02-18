Фонсека встретился с Зико в Рио
38-я ракетка мира Жоао Фонсека встретился с бывшим полузащитником сборной Бразилии по футболу Зико.
Ранее 19-летний теннисист обыграл Тиаго Монтейро в первом круге пятисотника в Рио – 7:6(1), 6:1.
Фото: x.com/atptour
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @atptour
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему эта новость без пометки СРОЧНО ‼️?
хороший торговый центр
Зико весьма бездарным тренером оказался
Спортс вот пожалуйста ответьте зачем нам эта новость ?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем