Фонсека встретился с Зико в Рио

38-я ракетка мира Жоао Фонсека встретился с бывшим полузащитником сборной Бразилии по футболу Зико .

Ранее 19-летний теннисист обыграл Тиаго Монтейро в первом круге пятисотника в Рио – 7:6(1), 6:1.

Фото: x.com/atptour