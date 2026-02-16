Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе

Янник Синнер прокомментировал победу над Томашем Махачем в первом круге в Дохе – 6:4, 6:1.

– Я хорошо себя чувствовал на корте. Физически чувствую себя хорошо. Конечно, с каждым матчем будет все сложнее и сложнее. Надеюсь, я буду готов к следующему.

– Мы видели, что Марко Верратти был здесь и смотрел твой матч. Каково это – играть здесь и чувствовать поддержку новых болельщиков? Что бы ты хотел им сказать?

– Я играл здесь юниорский турнир… не скажу, что очень-очень давно, но какое-то время назад (смеется). В прошлом году я тоже был здесь, но не играл. В этот раз все ощущается еще более особенным. Я провожу время с хорошими друзьями, такими как Марко, и у меня здесь много других знакомых. Это здорово.

Видеть столько людей, которые следят за теннисом и приходят смотреть – именно ради этого мы и играем. Мы стараемся выкладываться на максимум. Спасибо, что пришли, – сказал Синнер в интервью на корте бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанду .