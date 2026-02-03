Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол

Федор Смолов выложил фотографию с товарищеского футбольного матча в окружении других известных футболистов и спортсменов.

На фото также присутствуют Андрей Рублев , Хабиб Нурмагомедов , Олег Шатов , Миралем Пьянич , Игорь Смольников и Флоран Малуда .

«Зарубились в футбол сегодня — два голика оформил ✌️.

Хабиб, спасибо за приглашение и ассист 🫂», – подписал Смолов.

Изображения: t.me/smol_10/349