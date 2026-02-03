Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
Федор Смолов выложил фотографию с товарищеского футбольного матча в окружении других известных футболистов и спортсменов.
На фото также присутствуют Андрей Рублев, Хабиб Нурмагомедов, Олег Шатов, Миралем Пьянич, Игорь Смольников и Флоран Малуда.
«Зарубились в футбол сегодня — два голика оформил ✌️.
Хабиб, спасибо за приглашение и ассист 🫂», – подписал Смолов.
Изображения: t.me/smol_10/349
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал Смолова
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Сказочный кофеман
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем