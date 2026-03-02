  • Спортс
Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Букша дебютировала в топ-40, Селехметьева обновила личный рекорд

Опубликован обновленный рейтинг WTA.

Кристина Букша выиграла пятисотник в Мериде и дебютировала в топ-40.

Чемпионка WTA 250 в Остине Пейтон Стернс вернулась в топ-50, Оксана Селехметьева дошла до четвертьфинала и обновила личный рекорд.

Магдалена Фрех прибавила 21 позицию, Чжан Шуай – 24, Моюка Утидзима – 27, Эшлин Крюгер – 21, Тэйлор Таунсенд – 32.

PIF WTA Rankings

Положение на 2 марта 2026

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 10675
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7588
3 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 7253
4 (4) Коко Гауфф (США) 6803
5 (5) Джессика Пегула (США) 6583
6 (6) Аманда Анисимова (США) 6070
7 (7) Жасмин Паолини (Италия) 4232
8 (8) Мирра Андреева (Россия) 4001
9 (9) Элина Свитолина (Украина) 3845
10 (10) Виктория Мбоко (Канада) 3211
11 (11) Екатерина Александрова (Россия) 2918
19 (19) Людмила Самсонова (Россия) 2050
20 (21) Диана Шнайдер (Россия) 1953
22 (23) Анна Калинская (Россия) 1813
25 (20) Эмма Наварро (США) 1605
31 (63) Кристина Букша (Испания) 1436
36 (57) Магдалена Фрех (Польша) 1348
48 (62) Пейтон Стернс (США) 1237
56 (54) Вероника Кудерметова (Россия) 1100
62 (86) Чжан Шуай (Китай) 1039
71 (76) Оксана Селехметьева (Россия) 917
77 (104) Моюка Утидзима (Япония) 869
82 (103) Эшлин Крюгер (США) 849
86 (88) Анастасия Захарова (Россия) 831
87 (119) Тэйлор Таунсенд (США) 829
94 (84) Анна Блинкова (Россия) 795
106 (85) Паула Бадоса (Испания) 736
114 (112) Анастасия Павлюченкова (Россия) 716
125 (125) Алина Корнеева (Россия) 628
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Настюха опять первая в Австрии?
Ответ Ivar
Настюха опять первая в Австрии?
Юлия Грабер-первая ракетка Австрии(79-я ракетка мира),Анастасия Потапова-вторая ракетка Австрии(91-я ракетка мира).
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Юлия Грабер-первая ракетка Австрии(79-я ракетка мира),Анастасия Потапова-вторая ракетка Австрии(91-я ракетка мира).
Спасибо
