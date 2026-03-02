Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Букша дебютировала в топ-40, Селехметьева обновила личный рекорд

Опубликован обновленный рейтинг WTA.

Кристина Букша выиграла пятисотник в Мериде и дебютировала в топ-40.

Чемпионка WTA 250 в Остине Пейтон Стернс вернулась в топ-50, Оксана Селехметьева дошла до четвертьфинала и обновила личный рекорд.

Магдалена Фрех прибавила 21 позицию, Чжан Шуай – 24, Моюка Утидзима – 27, Эшлин Крюгер – 21, Тэйлор Таунсенд – 32.

PIF WTA Rankings

Положение на 2 марта 2026