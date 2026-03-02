Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Букша дебютировала в топ-40, Селехметьева обновила личный рекорд
Опубликован обновленный рейтинг WTA.
Кристина Букша выиграла пятисотник в Мериде и дебютировала в топ-40.
Чемпионка WTA 250 в Остине Пейтон Стернс вернулась в топ-50, Оксана Селехметьева дошла до четвертьфинала и обновила личный рекорд.
Магдалена Фрех прибавила 21 позицию, Чжан Шуай – 24, Моюка Утидзима – 27, Эшлин Крюгер – 21, Тэйлор Таунсенд – 32.
Положение на 2 марта 2026
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|10675
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7588
|3 (3)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|7253
|4 (4)
|Коко Гауфф (США)
|6803
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|6583
|6 (6)
|Аманда Анисимова (США)
|6070
|7 (7)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4232
|8 (8)
|Мирра Андреева (Россия)
|4001
|9 (9)
|Элина Свитолина (Украина)
|3845
|10 (10)
|Виктория Мбоко (Канада)
|3211
|11 (11)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2918
|19 (19)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2050
|20 (21)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1953
|22 (23)
|Анна Калинская (Россия)
|1813
|25 (20)
|Эмма Наварро (США)
|1605
|31 (63)
|Кристина Букша (Испания)
|1436
|36 (57)
|Магдалена Фрех (Польша)
|1348
|48 (62)
|Пейтон Стернс (США)
|1237
|56 (54)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1100
|62 (86)
|Чжан Шуай (Китай)
|1039
|71 (76)
|Оксана Селехметьева (Россия)
|917
|77 (104)
|Моюка Утидзима (Япония)
|869
|82 (103)
|Эшлин Крюгер (США)
|849
|86 (88)
|Анастасия Захарова (Россия)
|831
|87 (119)
|Тэйлор Таунсенд (США)
|829
|94 (84)
|Анна Блинкова (Россия)
|795
|106 (85)
|Паула Бадоса (Испания)
|736
|114 (112)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|716
|125 (125)
|Алина Корнеева (Россия)
|628
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Настюха опять первая в Австрии?
Юлия Грабер-первая ракетка Австрии(79-я ракетка мира),Анастасия Потапова-вторая ракетка Австрии(91-я ракетка мира).
Спасибо
