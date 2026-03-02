ATP сообщила игрокам, как покинуть ОАЭ на автомобиле. Глава службы безопасности советует оставаться в отеле

ATP сообщила игрокам, как покинуть ОАЭ на автомобиле.

ATP проинформировала теннисистов о возможных вариантах покинуть ОАЭ.

Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке в Дубае остаются Даниил Медведев , Андрей Рублев , Тэллон Грикспор , Харри Хелиеваара , Генри Паттен , Марсело Аревало и Мате Павич , тренеры, а также судьи, работавшие на турнире.

По информации Marca, рассматриваются два маршрута – шестичасовой переезд на автомобиле в Оман, который уже закрыл свой аэропорт, либо десятичасовой переезд до Эр-Рияда. Аэропорт столицы Саудовской Аравии функционирует относительно стабильно. Также сообщается, что всем теннисистам забронированы рейсы на 3 марта.

Глава службы безопасности ATP рекомендовал теннисистам оставаться в отеле, и на данный момент игроки решили не покидать место проживания.

