16

ATP сообщила игрокам, как покинуть ОАЭ на автомобиле. Глава службы безопасности советует оставаться в отеле

ATP сообщила игрокам, как покинуть ОАЭ на автомобиле.

ATP проинформировала теннисистов о возможных вариантах покинуть ОАЭ.

Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке в Дубае остаются Даниил Медведев, Андрей Рублев, Тэллон Грикспор, Харри Хелиеваара, Генри Паттен, Марсело Аревало и Мате Павич, тренеры, а также судьи, работавшие на турнире.

По информации Marca, рассматриваются два маршрута – шестичасовой переезд на автомобиле в Оман, который уже закрыл свой аэропорт, либо десятичасовой переезд до Эр-Рияда. Аэропорт столицы Саудовской Аравии функционирует относительно стабильно. Также сообщается, что всем теннисистам забронированы рейсы на 3 марта.

Глава службы безопасности ATP рекомендовал теннисистам оставаться в отеле, и на данный момент игроки решили не покидать место проживания.

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: marca.com
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мир практически схлопнулся после второго выигрыша одного турнира Медведевым
Из Абу-Даби сейчас полетит первый рейс, в Москву, туристы уже в самолете.

Но блин, я бы в него не села))
Ответ Другая_
Из Абу-Даби сейчас полетит первый рейс, в Москву, туристы уже в самолете. Но блин, я бы в него не села))
Есть такое. Страшно было бы...
Ответ Anouck
Есть такое. Страшно было бы...
Ну вроде всё ок, уже в Пакистане летят)
Из Эр рияда нет прямых рейсов в ЛА. Только с пересадкой в Стамбуле или Риме. Имеет ли смысл такой марш-бросок совершать (10 часов в машине, а на деле и все 12 - ехать 1000 км), далее еще сутки с двумя перелетами. Добавьте к этому страшный джетлаг, день поменяется местами с ночью в буквальном смысле. Как в таком состоянии выходить играть на про уровне? Это же не выставочный матч.
Ответ Александр Исаев
Из Эр рияда нет прямых рейсов в ЛА. Только с пересадкой в Стамбуле или Риме. Имеет ли смысл такой марш-бросок совершать (10 часов в машине, а на деле и все 12 - ехать 1000 км), далее еще сутки с двумя перелетами. Добавьте к этому страшный джетлаг, день поменяется местами с ночью в буквальном смысле. Как в таком состоянии выходить играть на про уровне? Это же не выставочный матч.
Вообще тут самое главное свалить из Дубая - хоть в Индиан Уэллс, хоть в Монголию.
Ответ Александр Исаев
Из Эр рияда нет прямых рейсов в ЛА. Только с пересадкой в Стамбуле или Риме. Имеет ли смысл такой марш-бросок совершать (10 часов в машине, а на деле и все 12 - ехать 1000 км), далее еще сутки с двумя перелетами. Добавьте к этому страшный джетлаг, день поменяется местами с ночью в буквальном смысле. Как в таком состоянии выходить играть на про уровне? Это же не выставочный матч.
Они вполне могут арендовать джет и с дозаправками долететь, либо даже atp предоставит.
Ничего не сделаешь, просто ждать. ИУ не последний турнир в жизни, я надеюсь.
Хачанов тоже там. Не успел вылететь...
А всё из-за Грикспора - сломал хребет мира :(
На 03.03 из Эр-Рияда забронированны рейсы? Я там вижу только рейс до НЙорка. Это оттуда ещё в Калифорнию...
Есть вариант на катамаране до Катара
Ответ Maratik1982
Есть вариант на катамаране до Катара
Или на байдарке к Байдену
