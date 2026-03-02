Мпетши Перрикар работает с бывшим тренером Надаля
54-я ракетка мира Джованни Мпетши Перрикар начал работу с бывшим тренером Рафаэля Надаля и Маттео Берреттини Франсиско Ройгом. Француз тренируется под руководством специалиста перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллс.
В феврале Мпетши Перрикар расстался с тренером Эммануэлем Планком, Ройг в конце января прекратил сотрудничество с Эммой Радукану.
Турнир в Индиан-Уэллс стартует 4 марта.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @GroundPasspod
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем