Мпетши Перрикар работает с бывшим тренером Надаля

54-я ракетка мира Джованни Мпетши Перрикар начал работу с бывшим тренером Рафаэля Надаля и Маттео Берреттини Франсиско Ройгом. Француз тренируется под руководством специалиста перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллс.

В феврале Мпетши Перрикар расстался с тренером Эммануэлем Планком, Ройг в конце января прекратил сотрудничество с Эммой Радукану .

Турнир в Индиан-Уэллс стартует 4 марта.