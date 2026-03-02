  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Петрова о том, что Андреева будет защищать титул в Индиан-Уэллс: «Каждая соперница мечтает сместить королеву с трона»
9

Петрова о том, что Андреева будет защищать титул в Индиан-Уэллс: «Каждая соперница мечтает сместить королеву с трона»

Петрова о турнире в Индиан-Уэллс: любая соперница может помешать защитить титул.

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, насколько сложно будет Мирре Андреевой выиграть в Индиан-Уэллс второй год подряд.

«Кто может помешать [защитить титул]? Да любая соперница. Все прекрасно помнят, кто брал титул в прошлом году, и каждая мечтает сместить королеву с трона. Каждая будет делать все, чтобы Мирра вылетела пораньше, потеряла очки, опустилась в рейтинге. Каждая, кто выйдет против нее на корт, приложит все усилия, чтобы она не смогла подтвердить прошлогоднее звание».

Также Петрова высказалась о том, что Андреева перестала играть в парном разряде.

«В этом сезоне Мирра решила сократить участие в парах – и ее вполне можно понять. В первой половине прошлого года она даже сама не ожидала таких впечатляющих результатов, которые пришли стремительно.

Одиночные и парные турниры вместе создали серьезную нагрузку – к концу сезона она подошла с ощутимой эмоциональной и физической усталостью. Поэтому сейчас акцент сместился на одиночку, на титулы, на финальные стадии «Больших шлемов».

Возврат к парной игре по ходу сезона всегда остается запасным вариантом – это не проблема. Так что, если понадобится, Мирра это сделает. Вообще, команда Мирры действует очень грамотно: формирует в ней мышление игрока, который приезжает на каждый турнир с единственной целью – победить», – приводит слова Петровой «Чемпионат».

Как подготовиться к матчу против Шараповой или Серены? Детали от Надежды Петровой

Почему теннисисты так сильно устают? Взгляд изнутри с Надеждой Петровой

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Чемпионат»
logoBNP Paribas Open
logoНадежда Петрова
logoWTA
logoМирра Андреева
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Каждая будет делать все, чтобы Мирра вылетела пораньше, потеряла очки, опустилась в рейтинге. Каждая, кто выйдет против нее на корт, приложит все усилия, чтобы она не смогла подтвердить прошлогоднее звание.
__________________________
Любая теннисистка выходит на корт чтобы победить, а не просто поиграть. И меньше всего они думают о титулах и очках соперниц, главное самой сыграть как можно лучше.
Ответ Вероника_1116613485
Каждая будет делать все, чтобы Мирра вылетела пораньше, потеряла очки, опустилась в рейтинге. Каждая, кто выйдет против нее на корт, приложит все усилия, чтобы она не смогла подтвердить прошлогоднее звание. __________________________ Любая теннисистка выходит на корт чтобы победить, а не просто поиграть. И меньше всего они думают о титулах и очках соперниц, главное самой сыграть как можно лучше.
Я не играю с соперником, я играю с мячом (с) Р. Надаль
Может рëва - корова, а не королева?)
Ответ Артик Москов
Может рëва - корова, а не королева?)
Одно другому не мешает.
Каждая каждую, это теннис(С)
Ну пока далеко не королева.. Принцесса
Ответ Эльвин Гульмалиев
Ну пока далеко не королева.. Принцесса
даже и не принцесса
Один титул защитила….
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). Векич играет с Валентовой, Винус встретится с Парри, Кенин – с Синяковой, Таунсенд, Крюгер вышли во 2-й круг
вчера, 20:53Live
Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
вчера, 20:51Видео
Бадоса о пятисетовиках у женщин: «Мы к ним готовы. Но люди забывают, что женщинам приходится сталкиваться, например, с гормональными моментами»
вчера, 20:04
Индиан-Уэллс (ATP). Димитров играет с Атманом, Хуркач – с Ковачевичем, Корда встретится с Комесаньей, Берреттини, Фонсека вышли во 2-й круг, Циципас выбыл
вчера, 19:03Live
Александр Бублик: «Чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином»
вчера, 18:45
Каспер Рууд: «Рождение дочери пошло мне на пользу»
вчера, 17:19
Джокович о карьере: «Почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт и высокий уровень игры?»
вчера, 16:20
Мирра Андреева о собаке: «Мы молимся, чтобы она больше не росла. Она должна была быть ультра-мини»
вчера, 14:35
Александр Бублик: «Хочу попробовать забраться в рейтинге как можно выше»
вчера, 13:09
Де Минаур о том, что они с Болтер трижды выиграли титулы на одной неделе: «Мы подстегиваем друг друга играть хорошо»
вчера, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем