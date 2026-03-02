Петрова о том, что Андреева будет защищать титул в Индиан-Уэллс: «Каждая соперница мечтает сместить королеву с трона»

Петрова о турнире в Индиан-Уэллс: любая соперница может помешать защитить титул.

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, насколько сложно будет Мирре Андреевой выиграть в Индиан-Уэллс второй год подряд.

«Кто может помешать [защитить титул]? Да любая соперница. Все прекрасно помнят, кто брал титул в прошлом году, и каждая мечтает сместить королеву с трона. Каждая будет делать все, чтобы Мирра вылетела пораньше, потеряла очки, опустилась в рейтинге. Каждая, кто выйдет против нее на корт, приложит все усилия, чтобы она не смогла подтвердить прошлогоднее звание».

Также Петрова высказалась о том, что Андреева перестала играть в парном разряде.

«В этом сезоне Мирра решила сократить участие в парах – и ее вполне можно понять. В первой половине прошлого года она даже сама не ожидала таких впечатляющих результатов, которые пришли стремительно.

Одиночные и парные турниры вместе создали серьезную нагрузку – к концу сезона она подошла с ощутимой эмоциональной и физической усталостью. Поэтому сейчас акцент сместился на одиночку, на титулы, на финальные стадии «Больших шлемов».

Возврат к парной игре по ходу сезона всегда остается запасным вариантом – это не проблема. Так что, если понадобится, Мирра это сделает. Вообще, команда Мирры действует очень грамотно: формирует в ней мышление игрока, который приезжает на каждый турнир с единственной целью – победить», – приводит слова Петровой «Чемпионат».

Как подготовиться к матчу против Шараповой или Серены? Детали от Надежды Петровой

Почему теннисисты так сильно устают? Взгляд изнутри с Надеждой Петровой