Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»

Рэпер Гуф высказался о росте популярности падела.

«Лучше плохо играть в теннис, чем ####### [офигенно] в падл💭», – написал Алексей Долматов.

Гуф: «Теннис – лучший вид спорта. Я начал заниматься им в 85-м году»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Гуфа
музыка
контент
брань
соцсети
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И зачем нам его мнение?
Спортс цитирует классиков, дожили
Прочитала Гауфф. Думала, после вылета в Дохе так себя успокаивает.
Ответ Nika21
Прочитала Гауфф. Думала, после вылета в Дохе так себя успокаивает.
Я тоже не понял, почему в заголовке про 4 ракетку мира WTA, а в новости какой-то Алексей
Паделом душу не обманешь)
