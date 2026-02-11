Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
Рэпер Гуф высказался о росте популярности падела.
«Лучше плохо играть в теннис, чем ####### [офигенно] в падл💭», – написал Алексей Долматов.
Гуф: «Теннис – лучший вид спорта. Я начал заниматься им в 85-м году»
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Гуфа
И зачем нам его мнение?
Спортс цитирует классиков, дожили
Прочитала Гауфф. Думала, после вылета в Дохе так себя успокаивает.
Я тоже не понял, почему в заголовке про 4 ракетку мира WTA, а в новости какой-то Алексей
Факт🤣
Паделом душу не обманешь)
