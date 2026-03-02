Медведев и Рублев сегодня поедут в Оман, чтобы улететь на частном самолете (Marca)
Даниил Медведев и Андрей Рублев хотят покинуть Дубай и успеть на «Мастерс» в Индиан-Уэллс, пишет Marca.
По информации издания, сегодня россияне планируют выехать на автомобиле в Оман, где их во вторник утром будет ожидать частный самолет для вылета из зоны конфликта. В качестве возможного пункта назначения рассматриваются Турция или Армения.
Если оба игрока смогут выехать сегодня, то успеют добраться до Индиан-Уэллс. «Мастерс» стартует в среду, но они начнут выступление на турнире 7 марта.
Остальные игроки, оставшиеся в Дубае, позже планируют вылететь из Эр-Рияда в Стамбул.
Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: marca.com
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Оман кстати интересная страна. Они как ближневосточная швейцария. В конфликты не лезут. Постоянно являются площадкой для переговоров.
И там не преобладают суниты или шииты.
У них есть третье течение ислама - Ибадизм.