Медведев и Рублев сегодня поедут в Оман, чтобы улететь на частном самолете (Marca)

Даниил Медведев и Андрей Рублев хотят покинуть Дубай и успеть на «Мастерс» в Индиан-Уэллс, пишет Marca.

По информации издания, сегодня россияне планируют выехать на автомобиле в Оман, где их во вторник утром будет ожидать частный самолет для вылета из зоны конфликта. В качестве возможного пункта назначения рассматриваются Турция или Армения.

Если оба игрока смогут выехать сегодня, то успеют добраться до Индиан-Уэллс. «Мастерс» стартует в среду, но они начнут выступление на турнире 7 марта.

Остальные игроки, оставшиеся в Дубае, позже планируют вылететь из Эр-Рияда в Стамбул.

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая

