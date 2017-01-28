Медведева снова лучшая, медали Логинова и Слепцовой, Надаль против Федерера и другие новости

1. Евгения Медведева выиграла чемпионат Европы, установив два мировых рекорда.

2. Рафаэль Надаль обыграл Григора Димитрова в полуфинале Australian Open. В финале он встретится с Федерером.

3. Александр Логинов стал 2-м в мужском спринте на чемпионате Европы. Светлана Слепцова – 2-я в женском спринте.

4. «Рубин» предложил за Алексея Миранчука 5 миллионов евро, «Локомотив» требует 8 миллионов.

5. «Зенит» ведет переговоры с ПСВ о покупке полузащитника Дэйви Проппера. Заодно питерцы обыграли в товарищеском матче «Волеренгу».

6. СКА проиграл «Торпедо», а «Салават Юлаев» потерпел 6-е поражение подряд. Все результаты КХЛ.

7. В «Формуле-1» стало на команду меньше: «Манор» не смог найти новых владельцев и закрылся.

8. НХЛ назвала 100 лучших игроков за всю историю лиги в рамках своего 100-летнего юбилея. В список вошли 4 россиянина – Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин.

9. Немецкий «Дармштадт» разорвал контракт с игроком, которого подозревают в связях с исламистскими организациями.

10. Полиция прекратила расследование инцидента с дочерью Федора Емельяненко.

11. Российский саночник Роман Репилов взял серебро в спринте на чемпионате мира.

12. «Спартак» интересуется бывшим игроком ЦСКА Вячеславом Караваевым. Чехи готовы продать его всего за 3 млн евро.

13. ФИФА насчитала, что мировые затраты на трансферы достигли 4,8 млрд долларов в 2016 году. Затраты российских клубов выросли на 383%.

14. Арсен Венгер дисквалифицирован на 4 матча за грубое обращение с судьями.

15. В НБА «Торонто» обыграл «Милуоки», «Чикаго» уступил «Майами». Другие результаты – здесь.

16. НХЛ хочет переноса части матчей Олимпиады-2018 из Пхенчана в Сеул.

Цитата. «Предложение «Зенита» было привлекательным, но я не хочу играть в снегу». Тиаго Майя объясняет, почему не поехал в Россию.