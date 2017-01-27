Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй пройдет мужской спринт.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Мужчины

Спринт

Начало – в 12.00 по московскому времени

Старт-лист

1. Флориан Граф (Германия)

3. Тобиас Арвидсон (Швеция)

7. Владимир Чепелин (Беларусь)

14. Ярослав Соукуп (Чехия)

17. Андрей Расторгуев (Латвия)

18. Евгений Гараничев (Россия)

22. Красимир Анев (Болгария)

24. Александр Логинов (Россия)

29. Эмильен Жакелен (Франция)

34. Вегард Йермунсхау (Норвегия)

35. Свен Гроссеггер (Австрия)

37. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия)

38. Аристид Бегю (Франция)

46. Юрий Шопин (Россия)

47. Владимир Илиев (Болгария)

48. Маттиас Бишль (Германия)

57. Алексей Волков (Россия)

64. Сергей Бочарников (Беларусь)

66. Маттиас Дорфер (Германия)

68. Алексей Слепов (Россия)

71. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

104. Дмитрий Малышко (Россия)

118. Петр Пащенко (Россия)