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    Евгения Медведева установила два мировых рекорда на чемпионате Европы

    Теги Ю-На Ким сборная России чемпионат Европы рекорды сборная Южной Кореи женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла чемпионат Европы в чешской Остраве, установив два мировых рекорда.

    За произвольную программу спортсменка получила 150,79 балла, побив свой же рекорд, который установила на чемпионате мира-2016 (150,10).

    В сумме Медведева набрала 229,71 балла, что также является новым мировым рекордом. Предыдущий принадлежал южнокорейской спортсменке Ю-На Ким и был установлен в Ванкувере-2010 (228,56), продержавшись семь лет.

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