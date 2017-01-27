Евгения Медведева установила два мировых рекорда на чемпионате Европы

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла чемпионат Европы в чешской Остраве, установив два мировых рекорда.

За произвольную программу спортсменка получила 150,79 балла, побив свой же рекорд, который установила на чемпионате мира-2016 (150,10).

В сумме Медведева набрала 229,71 балла, что также является новым мировым рекордом. Предыдущий принадлежал южнокорейской спортсменке Ю-На Ким и был установлен в Ванкувере-2010 (228,56), продержавшись семь лет.