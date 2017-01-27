«Рубин» твердо намерен приобрести полузащитника Алексея Миранчука.

По информации «Спорт-Экспресса», казанцы направили в «Локо» официальное предложение по трансферу игрока в размере 5 миллионов евро. Сообщается со ссылкой на агента игрока Вадима Шпинева, что президент «Локомотива» Илья Геркус настаивает на 8 миллионах. Такую сумму не готов платить за игрока, срок контракта которого истекает в конце 2017 года.

В четверг в Марбелье состоялась встреча между Геркусом и генеральным директором «Рубина» Ильгизом Фахриевым. Стороны также обсуждали возможный трансфер защитника . «Локо» готов приобрести грузина за 1 миллион евро и направил казанцам официальное предложение, в то время как «Рубин» готов либо продать игрока за 5 миллионов (сумма отступных), либо пойти на снижение суммы выплаты в обмен на понижение требований по Миранчуку.

в случае ухода Миранчука свободным агентом в ноябре получит 1,4 миллиона евро (в качестве компенсации за молодого игрока). Москвичи считают, что заявление об увольнении, написанное футболистом, может быть удовлетворено только в случае выплаты 25 миллионов евро штрафа.

Сторона Миранчука ссылается на то, что заявление соответствует всем требованиям Трудового кодекса РФ. Представители футболиста готовы дойти до арбитражного суда.

Как сообщил агент игрока, «Локомотив» также затягивает продление контракта с братом Алексея – . Тот дал письменное согласие на продление соглашения в декабре минувшего года, однако Геркус ссылается на занятость клубных юристов.