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    Australian Open. 1/2 финала. Федерер сыграет с Вавринкой

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Australian Open результаты ATP Стэн Вавринка Григор Димитров

    За выход в свой 28-й финал «Большого шлема» Роджер Федерер (17) в Мельбурне сыграет со Стэном Вавринкой (3), у которого по личным встречам ведет 18-3.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    16 – 29 января 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Полуфинал

    Роджер Федерер (Швейцария) Стэн Вавринка (Швейцария)
    Дата проведения
    26 января, 10.30
    Онлайн матча

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    Рафаэль Надаль (Испания) Григор Димитров (Болгария)
    Дата проведения
    27 января, 10.30
    Онлайн матча

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