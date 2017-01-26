За выход в свой 28-й финал «Большого шлема» Роджер Федерер (17) в Мельбурне сыграет со Стэном Вавринкой (3), у которого по личным встречам ведет 18-3.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

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