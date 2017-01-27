Полиция прекратила расследование инцидента с дочерью Федора Емельяненко

Как сообщает сайт Life.ru, сотрудники уголовного розыска ОВД «Замоскворечье» и МУРа не нашли подтверждений нападения на Марию Емельяненко, дочь известного российского бойца ММА Федора Емельяненко.

Напомним, 12 октября Мария Емельяненко была госпитализирована с диагнозом «ушиб грудной клетки и брюшной полости» в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Информация была подтверждена официально, а глава Управления дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов рассказал, что «девочка получила удар в область груди от неизвестного, он просто подошел и ударил».

Накануне инцидента Федор Емельяненко, который возглавляет Союз ММА России, раскритиковал проведение детских боев в Грозном. После этого в его адрес прозвучали оскорбления и угрозы от представителей чеченского клуба «Ахмат».

По словам анонимного источника Life.ru в спецслужбах, «нападение было провокацией, чтобы правоохранители вышли на «чеченский след». Скорее всего, сыграл свою роль юношеский максимализм тех, кто окружал девушку. Один из друзей девушки предложил: «давайте разыграем сценку», другой подхватил, и никто не подумал о последствиях. А девочка даже и не поняла, что её втягивают в большую провокационную интригу».

Официальных подтверждений этой информации в данный момент нет.

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