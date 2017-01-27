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    НХЛ хочет переноса части матчей в Сеул, потому что лигу не интересует Пхенчхан

    Теги НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Руководство НХЛ может разрешить своим хоккеистам принять участие в Олимпиаде-2018 при переносе части матчей в Сеул, так как Пхенчхан не интересует лигу.

    «Одна из причин, которая может склонить НХЛ к участию в Играх – это потенциальный перенос матчей в Сеул, так как Пхенчхан не представляет интереса для лиги», – сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

    Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что окончательное решение по вопросу участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде, вероятно, будет в феврале.

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