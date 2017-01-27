Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве женщины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует россиянка Евгения Медведева, Анна Погорилая – 2-я.

Чемпионат Европы

Острава, Чехия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 20.00 по московскому времени

Трансляции – Матч! Арена, с 21.00 – Eurosport

3-я разминка

13. Анастасия Галустян (Армения)

14. Мэ Беренис Мейте (Франция)

15. Лоена Хендрикс (Бельгия)

16. Николь Шотт (Германия)

17. Николь Райичова (Словакия)

18. Роберта Родегейро (Италия)

4-я разминка

19. Мария Сотскова (Россия)

20. Лорин Лекавалье (Франция)

21. Иветт Тот (Венгрия)

22. Евгения Медведева (Россия)

23. Каролина Костнер (Италия)

24. Анна Погорилая (Россия)

Положение после короткой программы

1. Евгения Медведева (Россия) – 78,92

2. Анна Погорилая (Россия) – 74,39

3. Каролина Костнер (Италия) – 72,40

4. Мария Сотскова (Россия) – 72,17

5. Лорин Лекавалье (Франция) – 63,81

6. Иветт Тот (Венгрия) – 61,49

7. Николь Райичова (Словакия) – 60,98

8. Роберта Родегейро (Италия) – 57,77

9. Николь Шотт (Германия) – 56,88

10. Анастасия Галустян (Армения) – 56,40

11. Лоена Хендрикс (Бельгия) – 55,41

12. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 54,96

Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве