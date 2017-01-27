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    «Дармштадт» разорвал контракт с Бен-Хатирой, подозреваемым в связях с исламистскими организациями

    Теги бундеслига Германия трансферы происшествия Дармштадт Анис Бен-Хатира

    Полузащитник «Дармштадта» Анис Бен-Хатира разорвал соглашение с клубом по обоюдному согласию.

    Ранее появилась информация о связях футболиста с радикальными исламистскими группировками салафитов. Бен-Хатира оказывал финансовую помощь организации Ansaar International, которая занимается благотворительными проектами на территории Сирии, Сомали, Афганистана и Палестины.

    Деятельность организации осуждалась представителями федеральной службы защиты конституции земель Гессена, считающими, что компания может оказывать поддержку террористам. Предполагается, что скоро Ansaar будет запрещена на территории Германии.

    Фанаты «Дармштадта» призывали Бен-Хатиру дистанцироваться от участия в проектах организации, однако игрок назвал выступление болельщиков «порочащей его честь кампанией, попыткой навредить карьере».

    Немецкий клуб, занимающий последнее место в турнирной таблице бундеслиги, пожелал игроку удачи в карьере.

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