«Дармштадт» разорвал контракт с Бен-Хатирой, подозреваемым в связях с исламистскими организациями

Полузащитник «Дармштадта» Анис Бен-Хатира разорвал соглашение с клубом по обоюдному согласию.

Ранее появилась информация о связях футболиста с радикальными исламистскими группировками салафитов. Бен-Хатира оказывал финансовую помощь организации Ansaar International, которая занимается благотворительными проектами на территории Сирии, Сомали, Афганистана и Палестины.

Деятельность организации осуждалась представителями федеральной службы защиты конституции земель Гессена, считающими, что компания может оказывать поддержку террористам. Предполагается, что скоро Ansaar будет запрещена на территории Германии.

Фанаты «Дармштадта» призывали Бен-Хатиру дистанцироваться от участия в проектах организации, однако игрок назвал выступление болельщиков «порочащей его честь кампанией, попыткой навредить карьере».

Немецкий клуб, занимающий последнее место в турнирной таблице бундеслиги, пожелал игроку удачи в карьере.