Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майя рассказал, почему не стал переходить в .

«У меня было привлекательное предложение из России, но я пока не хочу играть в снегу (смеется). У каждого бразильца есть мечта сыграть за свою национальную сборную и большой европейский клуб.

Мое время в Европе придет, к тому же, в «Сантосе» у меня еще незаконченные дела», – сказал Майя.