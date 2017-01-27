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    Тиаго Майя: «Предложение «Зенита» было привлекательным, но я не хочу играть в снегу»

    Теги Зенит Сантос высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия Тиаго Майя

    Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майя рассказал, почему не стал переходить в «Зенит».

    «У меня было привлекательное предложение из России, но я пока не хочу играть в снегу (смеется). У каждого бразильца есть мечта сыграть за свою национальную сборную и большой европейский клуб.

    Мое время в Европе придет, к тому же, в «Сантосе» у меня еще незаконченные дела», – сказал Майя.

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