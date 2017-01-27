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    Чемпионат Европы. Спринт. Слепцова выйдет на старт 51-й, Миронова – 65-й, Старых – 68-й, Виролайнен – 81-й

    Теги Магдалена Гвиздонь Светлана Слепцова Кристина Гузик (Палка) сборная России жен сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен результаты сборная Швеции жен чемпионат Европы сборная Украины жен сборная Беларуси жен Мария Панфилова сборная Италии жен сборная Польши жен Мириам Гесснер Вероника Виткова сборная Чехии жен сборная Швейцарии жен Элизабет Хогберг Каролин Хорхлер Николь Гонтье Моника Хойниш Элиза Гаспарин Юлия Джима Дарья Виролайнен Анастасия Меркушина Надин Хорхлер Энора Латюльер Колин Варсин Ирина Старых Анна Никулина Светлана Миронова Дениз Херманн Хло Шевалье Кристина Ильченко Люция Харватова Жюлия Симон Каролине Эрдаль

    Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в Душниках-Здруй пройдет женский спринт.

    Чемпионат Европы

    Душники-Здруй, Польша

    Женщины

    Спринт

    Начало – в 15.30 по московскому времени

    Старт-лист

    2. Надин Хорхлер (Германия)
    3. Элизабет Хогберг (Швеция)
    4. Энора Латюльер (Франция)
    5. Каролин Хорхлер (Германия)
    10. Жюлия Симон (Франция)
    12. Анна Никулина (Россия)
    15. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
    16. Магдалена Гвиздонь (Польша)
    17. Колин Варсин (Франция)
    20. Николь Гонтье (Италия)
    23. Каролине Эрдаль (Норвегия)
    25. Мария Панфилова (Беларусь)
    30. Дениз Херманн (Германия)
    31. Вероника Виткова (Чехия)
    35. Люция Харватова (Чехия)
    36. Кристина Гузик (Польша)
    43. Мириам Гесснер (Германия)
    50. Хло Шевалье (Франция)
    51. Светлана Слепцова (Россия)
    53. Юлия Джима (Украина)
    54. Моника Хойниш (Польша)
    56. Элиза Гаспарин (Швейцария)
    62. Кристина Ильченко (Беларусь)
    65. Светлана Миронова (Россия)
    68. Ирина Старых (Россия)
    81. Дарья Виролайнен (Россия)
    85. Ольга Якушова (Россия)
    90. Анастасия Меркушина (Украина)

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