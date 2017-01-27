Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в Душниках-Здруй пройдет женский спринт.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Женщины

Спринт

Начало – в 15.30 по московскому времени

Старт-лист

2. Надин Хорхлер (Германия)

3. Элизабет Хогберг (Швеция)

4. Энора Латюльер (Франция)

5. Каролин Хорхлер (Германия)

10. Жюлия Симон (Франция)

12. Анна Никулина (Россия)

15. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

16. Магдалена Гвиздонь (Польша)

17. Колин Варсин (Франция)

20. Николь Гонтье (Италия)

23. Каролине Эрдаль (Норвегия)

25. Мария Панфилова (Беларусь)

30. Дениз Херманн (Германия)

31. Вероника Виткова (Чехия)

35. Люция Харватова (Чехия)

36. Кристина Гузик (Польша)

43. Мириам Гесснер (Германия)

50. Хло Шевалье (Франция)

51. Светлана Слепцова (Россия)

53. Юлия Джима (Украина)

54. Моника Хойниш (Польша)

56. Элиза Гаспарин (Швейцария)

62. Кристина Ильченко (Беларусь)

65. Светлана Миронова (Россия)

68. Ирина Старых (Россия)

81. Дарья Виролайнен (Россия)

85. Ольга Якушова (Россия)

90. Анастасия Меркушина (Украина)