«Салават Юлаев» потерпел 6-е поражение подряд

«Салават Юлаев» в гостях уступил «Локомотиву» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это поражение для уфимцев стало шестым подряд. Команда Игоря Захаркина сейчас занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

В последних шести матчах «Салават» пропустил 30 шайб. На данный момент «Салават Юлаев» пропустил 160 шайб в этом сезоне. Больше в КХЛ пропустили только «Лада» (163) и «Кузня» (177).

29 января «Салават Юлаев» в Череповце сыграет с «Северсталью».