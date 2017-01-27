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    «Салават Юлаев» потерпел 6-е поражение подряд

    Теги Салават Юлаев КХЛ

    «Салават Юлаев» в гостях уступил «Локомотиву» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Это поражение для уфимцев стало шестым подряд. Команда Игоря Захаркина сейчас занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

    В последних шести матчах «Салават» пропустил 30 шайб. На данный момент «Салават Юлаев» пропустил 160 шайб в этом сезоне. Больше в КХЛ пропустили только «Лада» (163) и «Кузня» (177).

    29 января «Салават Юлаев» в Череповце сыграет с «Северсталью».

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