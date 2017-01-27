Российские клубы в 2016 году потратили 114,1 миллиона долларов на трансферы. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 383%, что является рекордом среди первых 15 позиций рейтинга стран. Россия занимает 8-е место в списке по расходам на трансферы.

Лидером списка с большим отрывом является Англия, где клубы потратили на трансферы 1,372 миллиарда долларов. Следом идут Германия (576,4 млн) и Испания (508,7 млн).

Наибольшую прибыль от продажи игроков – 554,5 миллиона долларов – получили испанские клубы. В мировом рейтинге по этому показателю Россия также занимает 8-е место: российские клубы заработали на трансферах 184,6 миллиона долларов, также показав наибольший рост (+131,3%) среди первых 15 позиций рейтинга.

Источник: ФИФА