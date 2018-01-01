|Родился
|18 апреля 1993 | 24 года
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Олимпиец|Полузащитник
|Рост и вес
|181|72
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Россия. Второй дивизион
|15
|7
|0
|0
|7
|2
|1
|71
|Россия. Второй дивизион
|21
|8
|0
|0
|8
|4
|0
|73
|Россия. Второй дивизион
|25
|4
|0
|0
|4
|4
|0
|56
|Россия. Второй дивизион
|24
|7
|0
|0
|7
|2
|0
|72
|Россия. Второй дивизион
|18
|1
|0
|0
|1
|3
|0
|60
|Россия. Второй дивизион
|10
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|37
|Показатели за всю карьеру
|113
|30
|0
|0
|30
|15
|1
|64
|Артур Анисимов
|Вр
|Михаил Бородько
|Вр
|Николай Сысуев
|Вр
|Александр Филин
|Защ
|Артем Абрамов
|Защ
|Дмитрий Полянин
|Защ
|Ирек Ганиев
|Защ
|Кирилл Маляров
|Защ
|Максим Жигалов
|Защ
|Радик Хайруллов
|Защ
|Юрий Морозов
|Защ
|Александр Панцырев
|ПЗ
|Анатолий Нежелев
|ПЗ
|Андрей Хрипков
|ПЗ
|Антон Фролов
|ПЗ
|Аркадий Симанов
|ПЗ
|Виктор Сергеев
|ПЗ
|Владимир Гогберашвили
|ПЗ
|Владимир Михайлов
|ПЗ
|Даниил Фомин
|ПЗ
|Дмитрий Щербак
|ПЗ
|Евгений Стуканов
|ПЗ
|Игорь Безденежных
|ПЗ
|Игорь Горбунов
|ПЗ
|Игорь Ламбарский
|ПЗ
|Сергей Каретник
|ПЗ
|Тимур Аюпов
|ПЗ
|Юрий Кириллов
|ПЗ
|Вадим Манзон
|Нап
|Виктор Карпухин
|Нап
|Дмитрий Маликов
|Нап
|Игорь Беляков
|Нап
|Михаил Сорочкин
|Нап
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