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    Виктор Сергеев
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    Виктор Сергеев

    Viktor Sergeev
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 18 апреля 1993 | 24 года
    Гражданство Россия
    Клуб  Олимпиец|Полузащитник
    Рост и вес 181|72
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2017/2018
     Энергомаш
    		 Россия. Второй дивизион 15 7 0 0 7 2 1 71
    2016/2017
     Энергомаш
    		 Россия. Второй дивизион 21 8 0 0 8 4 0 73
    2015/2016
     Энергомаш
    		 Россия. Второй дивизион 25 4 0 0 4 4 0 56
    2014/2015
     Сибирь-2
    		 Россия. Второй дивизион 24 7 0 0 7 2 0 72
    2013/2014
     Сибирь-2
    		 Россия. Второй дивизион 18 1 0 0 1 3 0 60
    2012/2013
     Сибирь-2
    		 Россия. Второй дивизион 10 3 0 0 3 0 0 37
    Показатели за всю карьеру 113 30 0 0 30 15 1 64
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