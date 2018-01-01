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    Ана Пелетейро

    Ана Пелетейро

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    3 марта|Sports.ru

    23:57 Чемпионат мира в залах. Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом и другие результаты|150



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