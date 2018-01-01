|Родился
|16 июня 1997 | 20 лет
|Гражданство
|Аргентина
|Клуб
|Бока Хуниорс|Защитник
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Аргентина. Высшая лига
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|90
|Показатели за всю карьеру
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|90
|Агустин Росси
|Вр
|Гильермо Сара
|Вр
|Хавьер Бустильос
|Вр
|Агустин Эредия
|Защ
|Лисандро Магальян
|Защ
|Паоло Гольц
|Защ
|Сантьяго Верхини
|Защ
|Франк Фабра
|Защ
|Хулио Буффарини
|Защ
|Эмануэль Мас
|Защ
|Вильмар Барриос
|ПЗ
|Гидо Вадала
|ПЗ
|Гонсало Ламардо
|ПЗ
|Гонсало Марони
|ПЗ
|Дарио Бенедетто
|ПЗ
|Леонардо Хара
|ПЗ
|Наитан Нандес
|ПЗ
|Оскар Бенитес
|ПЗ
|Пабло Перес
|ПЗ
|Себастьян Перес
|ПЗ
|Фернандо Гаго
|ПЗ
|Хулиан Чикко
|ПЗ
|Эдвин Кардона
|ПЗ
|Эмануэль Рейносо
|ПЗ
|Вальтер Боу
|Нап
|Карлос Тевес
|Нап
|Кристиан Павон
|Нап
|Кристиан Эспиноса
|Нап
|Матео Ретеги
|Нап
|Рамон Абила
|Нап
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