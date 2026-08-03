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Свищев об идее взимать компенсацию со сменивших гражданство спортсменов: «Это справедливый механизм. Назрел момент принятия решения»
Свищев считает справедливой идею взимать компенсацию с переходящих атлетов.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об идее взимать компенсацию со сменивших гражданство спортсменов.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства российскими атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку. 

«Это справедливый механизм. Идея об этом ходит давно, назрел момент принятия решения. Федерация, как и государство, вкладывает средства в подготовку и развитие спортсмена. В данном случае такое соглашение будет закреплять права и обязанности в случае потенциальной смены гражданства. Чтобы и федерация, и тренеры, и другие специалисты, воспитавшие спортсмена, получили соответствующую компенсацию за работу с ним.

Это профессиональный подход, когда каждый участник процесса несет ответственность. И в потенциале, конечно, такая программа будет направлена на сохранение у нас кадров. Мы сталкиваемся с большим количеством случаев, когда федерация попросту теряет своего спортсмена, который уходит без какой-либо компенсации.

Многие страны, забирая российских спортсменов, даже представления не имеют о традициях, о системе подготовки, тренерских задумках, инвестициях в детско-юношеский спорт. Они зачастую берут готового спортсмена. Но это абсурд», – сказал Свищев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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Комментарии

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А как будут доказывать, что потратили именно на спортсмена, а не распилили?
ОтветKaterina Sunny
А как будут доказывать, что потратили именно на спортсмена, а не распилили?
Никак. Сказали, что потратили - значит потратили.
Ну да, родители и так платят за форму, сборы, выезды на соревнования, так давайте еще, все мало
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Ну да, родители и так платят за форму, сборы, выезды на соревнования, так давайте еще, все мало
Платить будет покупатель скорее всего
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Ну да, родители и так платят за форму, сборы, выезды на соревнования, так давайте еще, все мало
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Свищев:"Федерация, как и государство, вкладывает средства в подготовку и развитие спортсмена...Назрел момент принятия решения..."
Казна пустеет,милорд.
ОтветСергей Круг
Свищев:"Федерация, как и государство, вкладывает средства в подготовку и развитие спортсмена...Назрел момент принятия решения..." Казна пустеет,милорд.
Надо больше золота милорд)
Если есть договор с указанными сроками и прописанной неустойкой за досрочное расторжение, вопросов нет. Без такого договора сидите и сопите в тряпочку. Крепостное право вроде как отменено более 150 лет назад. Или снова вводим?
Ответnnp165
Если есть договор с указанными сроками и прописанной неустойкой за досрочное расторжение, вопросов нет. Без такого договора сидите и сопите в тряпочку. Крепостное право вроде как отменено более 150 лет назад. Или снова вводим?
Министр проконсультиуется с Рудковской и форма договора может возникнуть гораздо быстрее, чем мы тут предполагаем. В общем, "Осторожно, двери закрываются".
Ответnnp165
Если есть договор с указанными сроками и прописанной неустойкой за досрочное расторжение, вопросов нет. Без такого договора сидите и сопите в тряпочку. Крепостное право вроде как отменено более 150 лет назад. Или снова вводим?
Вам тут Рудковскую припомнили. А ее суд с Парсеговой- пример того, как досрочное расторжение вызвало бурю негативных эмоций. Если каждый раз начнется обсуждение - можно ли отпустить спортсмена без компенсаций, это ни к чему хорошему не приведет
У государства нет и не может быть своих денег - все деньги от людей которые платят налоги! В том числе и от родителей этих спортсменов! получается два раза хотят денег состричь(
Ответhottabich
У государства нет и не может быть своих денег - все деньги от людей которые платят налоги! В том числе и от родителей этих спортсменов! получается два раза хотят денег состричь(
при такой системе стоит задать вопрос, а вернут ли родителям деньги, затраченные на дополнительные занятия за их счет? Если уж они должны вернуть то, что государство заплатило тренерам, то пусть и они им деньги вернут
Если изъять всё наворованное у Свищёва сотоварищи, можно всей страной укатить в Дубай на полгода по программе всё включено.
Что за бредятина? Как это вообще реализовать? Человек получает паспорт, это его дело и страны, которое выдает гражданство. Никакого влияния у России быть в этом вопросе не может.
ОтветNoken
Что за бредятина? Как это вообще реализовать? Человек получает паспорт, это его дело и страны, которое выдает гражданство. Никакого влияния у России быть в этом вопросе не может.
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ОтветВальсингам
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Наверное, ты прав, а я — нет. Но разве там нет исчисления с момента последнего выступления?
Какие же все таки отсталые взгляды у некоторых людей в нашей стране. С их точки зрения не люди платят налоги, чтобы государство осуществляло социальные проекты, а, оказывается, государство "одалживает" людям деньги на социальные проекты и ты должен вернуть их либо также деньгами, либо "натурой" (выступлениями). Какой ужас в головах у некоторых персонажей.
Ответsmitteni
Какие же все таки отсталые взгляды у некоторых людей в нашей стране. С их точки зрения не люди платят налоги, чтобы государство осуществляло социальные проекты, а, оказывается, государство "одалживает" людям деньги на социальные проекты и ты должен вернуть их либо также деньгами, либо "натурой" (выступлениями). Какой ужас в головах у некоторых персонажей.
К сожалению это факты. Они присвоили себе страну и народные деньги. И скидывают нам холопам с барского плеча.
А компенсация родителям всех выплаченных налогов будет?
ОтветArita1
А компенсация родителям всех выплаченных налогов будет?
А разве за занятия спортом не предусмотрен налоговый вычет? 🤔
ОтветAnna Stefan
А разве за занятия спортом не предусмотрен налоговый вычет? 🤔
там суммы смешные для тех, у кого ребенок серьезно спортом занимается. И для его получения надо чеки предъявить, сильно сомневаюсь, что те, кто занимается подкатками и скольжением , дополнительно к основным тренировкам, эти чеки получают
Предлагаю сначала собрать налог со всех чиновников и прихлебателей владеющих/ владевших активами за границей. А чо?
Государство посадило вас себе на шею, а вы тратите заработанное в других государствах, часто враждебных
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