Свищев об идее взимать компенсацию со сменивших гражданство спортсменов: «Это справедливый механизм. Назрел момент принятия решения»

Свищев считает справедливой идею взимать компенсацию с переходящих атлетов.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об идее взимать компенсацию со сменивших гражданство спортсменов.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства российскими атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку.

«Это справедливый механизм. Идея об этом ходит давно, назрел момент принятия решения. Федерация, как и государство, вкладывает средства в подготовку и развитие спортсмена. В данном случае такое соглашение будет закреплять права и обязанности в случае потенциальной смены гражданства. Чтобы и федерация, и тренеры, и другие специалисты, воспитавшие спортсмена, получили соответствующую компенсацию за работу с ним.

Это профессиональный подход, когда каждый участник процесса несет ответственность. И в потенциале, конечно, такая программа будет направлена на сохранение у нас кадров. Мы сталкиваемся с большим количеством случаев, когда федерация попросту теряет своего спортсмена, который уходит без какой-либо компенсации.

Многие страны, забирая российских спортсменов, даже представления не имеют о традициях, о системе подготовки, тренерских задумках, инвестициях в детско-юношеский спорт. Они зачастую берут готового спортсмена. Но это абсурд», – сказал Свищев.