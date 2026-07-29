Свищев об иске Украины в CAS из-за восстановления ОКР: «Ничего у них не получится. Лучше бы эти усилия и средства направили на развитие спорта в своей стране»

Свищев об иске Украины в CAS: ничего у них не получится, зря потратят время.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о попытке Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в CAS восстановление статуса Олимпийского комитета России.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР ) и отменил рекомендации по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе.

НОК Украины подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение исполкома МОК, заявив, что оно противоречит положениям Олимпийской хартии.

«Организация находится под контролем украинских властей, поэтому они, конечно же, это оспаривают. Но ничего у них не получится. Мне кажется, они только потратят время и деньги.

Лучше бы эти усилия и средства направили на развитие спорта в своей стране, на воспитание молодых спортсменов. Думаю, им есть чем заниматься. Нужно развивать спорт у себя, а не вести судебные тяжбы, тем более бесперспективные», – отметил глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Свищев.

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