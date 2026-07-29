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  4. Свищев об иске Украины в CAS из-за восстановления ОКР: «Ничего у них не получится. Лучше бы эти усилия и средства направили на развитие спорта в своей стране»

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Свищев об иске Украины в CAS из-за восстановления ОКР: «Ничего у них не получится. Лучше бы эти усилия и средства направили на развитие спорта в своей стране»
Свищев об иске Украины в CAS: ничего у них не получится, зря потратят время.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о попытке Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в CAS восстановление статуса Олимпийского комитета России.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и отменил рекомендации по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе. 

НОК Украины подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение исполкома МОК, заявив, что оно противоречит положениям Олимпийской хартии.

«Организация находится под контролем украинских властей, поэтому они, конечно же, это оспаривают. Но ничего у них не получится. Мне кажется, они только потратят время и деньги. 

Лучше бы эти усилия и средства направили на развитие спорта в своей стране, на воспитание молодых спортсменов. Думаю, им есть чем заниматься. Нужно развивать спорт у себя, а не вести судебные тяжбы, тем более бесперспективные», – отметил глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Свищев. 

«Допуск – лучшая новость за 100 лет!» Россия ликует, а в Европе против МОК

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoДмитрий Свищев
logoCAS
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logoМОК
ОКР
НОК Украины

Комментарии

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Интересно. В былые времена спортс сначала опубликовал бы основную новость,а затем, уже с помощью высказываний российских чиновников,перенёс негатив на Россию. А сейчас даже не заморачиваются,сразу к свищевым переходят.
Какие они стали обидчивые…а шо случилос? То на греков обидятся за флаг на футболе,то теперь на мок
ОтветALEX-CHICAGO
Какие они стали обидчивые…а шо случилос? То на греков обидятся за флаг на футболе,то теперь на мок
Страна 404-чемпион мира по попрошайничеству и пафосным скандалам на пустом месте.
ОтветСергей 427
Страна 404-чемпион мира по попрошайничеству и пафосным скандалам на пустом месте.
Что за страна-404?
А вы бы лучше свои усилия... Хотя, всё равно не получится
ОтветОстап Бендер
А вы бы лучше свои усилия... Хотя, всё равно не получится
Сидит на российском сайте,болеет за СКА и Зенит,поддерживает НОК окраины в вопросе бана ОКР и наших спортсменов.Сюр просто какой-то.Комбо)
ОтветГамарджоба Генацвале
Сидит на российском сайте,болеет за СКА и Зенит,поддерживает НОК окраины в вопросе бана ОКР и наших спортсменов.Сюр просто какой-то.Комбо)
Он просто фамилию в никнейме не полностью написал, забыл букву А на конце
На кладбище ветер свищет,
В сорок градусов мороз....
А что за спорт украинский переживать, у нас что, всё нормально?
В суд всё- равно надо идти и отстаивать свои права не только на их жалобу, но и в предстоящих судах по претензиям к межд.федерациям.
ОтветТатьяна Бурова
А что за спорт украинский переживать, у нас что, всё нормально? В суд всё- равно надо идти и отстаивать свои права не только на их жалобу, но и в предстоящих судах по претензиям к межд.федерациям.
Так это ж типичный рос чинуша, отвлекает внимание от проблем в нашей стране рассказывая как всё плохо у других стран.
Дырку им от бублика)
Ответshooher
Дырку им от бублика)
Ухо от селёдки!
Ответshooher
Дырку им от бублика)
Комментарий удален модератором
Это чо. У них там до сих пор вся чиноидная рать по Крыму и Донецку есть. Прокуроры, судьи и так далее )))
Комментарий удален модератором
ОтветТукман
Комментарий удален модератором
Жги ещё ))
ОтветТукман
Комментарий удален модератором
ложная дихотомия. если в 404 стало еще хуже, чем у нас, это не значит, что у нас все хорошо. а динамика так себе, даже если 404 окончательно скатится на уровень африки, это останется фактом)
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