Тренер прыгунов с трамплина Плехов: «Прорабатываем участие наших спортсменов в заключительном этапе летнего Гран-при в Клингентале»

Тренер прыгунов на лыжах с трамплина рассказал о планах выступить на Гран-при.

Российские прыгуны на лыжах с трамплина, получившие ранее нейтральный статус, могут попасть на международные старты в текущем летнем сезоне.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды РФ Евгений Плехов.

«Сейчас сборная команда России готовится к международным стартам и тренируется на территории России. Но перед тем, как участвовать в международных соревнованиях, нашим спортсменам по согласованию с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) предстоит провести 3D-замеры комбинезонов.

Три недели назад мы вместе с замглавы нашей федерации Дмитрием Дубровским в видеоформате общались с коллегами из международной федерации и получили разъяснение, что на сегодняшний день мы можем участвовать в нейтральном статусе.

В FIS нам предложили пройти 3D-сканирование в одной из стран, куда в ближайшие месяцы привезут специальный 3D-сканер. После Олимпиады вступили в действие новые правила по экипировке, поэтому держим руку на пульсе.

С 3 по 17 сентября сборная будет находиться в Китае, и я очень надеюсь, что мы там сумеем пройти 3D-сканирование и проведем с FIS переговоры, чтобы была возможность пройти проверку комбинезонов и в Казахстане, куда мы также собираемся приехать.

У нас есть спортсмены, получившие ранее нейтральный статус, поэтому прорабатываем их участие в заключительном этапе летнего Гран-при в Клингентале (Германия), где планируем провести первый смотр своих сил, после которого внесем определенные корректировки.

Если этого не получится, то будем спокойно настраиваться на то, чтобы открыть зимний сезон этапами Кубка мира. Надеюсь, что нам вернут те квоты, которые были у нас на момент отстранения в 2022 году (5+5).

Это все будет обсуждаться c FIS, так что пока остается много вопросов и много неопределенности, над решением которых наша объединенная федерация во главе Дмитрием Свищевым очень активно работает», – сказал Плехов.

В сезоне-2025/26 нейтральный статус получили прыгуны с трамплина Михаил Назаров, Данил Садреев , Илья Маньков и Александра Кустова, а также двоеборцы Самир Мастиев и Артем Галунин.