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  4. Йоханнес Клэбо не выступит на фестивале Blink-2026 из-за недомогания

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Йоханнес Клэбо не выступит на фестивале Blink-2026 из-за недомогания
Клэбо не выступит на лыжероллерном фестивале Blink-2026.

11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо пропустит фестиваль Blink по состоянию здоровья. 

«Последние несколько дней Йоханнес чувствует себя не очень хорошо. По согласованию с медицинской командой Норвежской лыжной ассоциации он принял решение пропустить соревнования, чтобы быть готовым к осенним тренировкам и предстоящему сезону», – говорится в пресс-релизе Ассоциации лыжных видов спорта Норвегии

Лыжероллерный фестиваль Blink пройдет в норвежском Саннеса с 5 по 8 августа 2026 года.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Langrenn
лыжероллеры
logoСборная Норвегии по лыжному спорту
logoBlink
logoлыжные гонки
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