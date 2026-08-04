Йоханнес Клэбо не выступит на фестивале Blink-2026 из-за недомогания
Клэбо не выступит на лыжероллерном фестивале Blink-2026.
11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо пропустит фестиваль Blink по состоянию здоровья.
«Последние несколько дней Йоханнес чувствует себя не очень хорошо. По согласованию с медицинской командой Норвежской лыжной ассоциации он принял решение пропустить соревнования, чтобы быть готовым к осенним тренировкам и предстоящему сезону», – говорится в пресс-релизе Ассоциации лыжных видов спорта Норвегии.
Лыжероллерный фестиваль Blink пройдет в норвежском Саннеса с 5 по 8 августа 2026 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Langrenn
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