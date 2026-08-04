Йоханнес Клэбо не выступит на фестивале Blink-2026 из-за недомогания

Клэбо не выступит на лыжероллерном фестивале Blink-2026.

11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо пропустит фестиваль Blink по состоянию здоровья.

«Последние несколько дней Йоханнес чувствует себя не очень хорошо. По согласованию с медицинской командой Норвежской лыжной ассоциации он принял решение пропустить соревнования, чтобы быть готовым к осенним тренировкам и предстоящему сезону», – говорится в пресс-релизе Ассоциации лыжных видов спорта Норвегии .

Лыжероллерный фестиваль Blink пройдет в норвежском Саннеса с 5 по 8 августа 2026 года.