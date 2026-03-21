Коростелев о лыжах норвежцев: «Тяжело соперничать, когда у них огромный сервис-трак, а у нас кабинка пять на два»

Коростелев: 4 года без тестов — тяжело соперничать, но наш сервис сделал все.

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался об инвентаре норвежцев в марафоне на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмены из Норвегии не меняли лыжи в гонке.

«Для меня это было на самом деле шоком. Это то, в чем мы сильно уступаем на данный момент. Это четыре года отсутствия на международных стартах и четыре года отсутствия тестов порошков, мазей и всего материала, который только возможен.

Плюс у них огромный сервис-трак — он двухэтажный. Я, честно, не знаю, для чего второй этаж, но вроде как они оба используются для подготовки лыж. И когда работаешь в одной кабинке пять метров на два, а там сервис-трак огромный, в котором все налажено, с этим тяжело соперничать. Но спасибо нашему сервису, они сделали все, что только можно.

А насчет мнений по поводу этого «полтинника», то говорили в разряде того, что им дали команду бороться так между собой, не менять лыжи, чтобы показать превосходство сервиса. Но потом так получилось, что мне сказал один человек, который достаточно хорошо знаком с одним из главных сервисменов команды: они не пошли менять лыжи, потому что было много прецедентов, когда девчонки «прилипали» после того, как меняли лыжи. Джессика Диггинс, Эбба Андерсон, еще кто-то, не помню. Они встают на мазь, а из-за того, что она чуть подмерзла и закристаллизовалась, они прилипали.

Влажность и другие факторы тоже сказываются на лыжах, которые просто лежат. И на них другие ощущения. То есть у ребят сил хватило зацепиться, потому что сервис сказал, что они прямо «выдавливали» себя на подъемах. Поэтому они смогли закончить.

Мы все поменяли. Конечно, у нас проблем не было, но вот они решили не рисковать, видимо», – сказал Коростелев в интервью Okko.