  • Коростелев о лыжах норвежцев: «Тяжело соперничать, когда у них огромный сервис-трак, а у нас кабинка пять на два»
Коростелев о лыжах норвежцев: «Тяжело соперничать, когда у них огромный сервис-трак, а у нас кабинка пять на два»

Коростелев: 4 года без тестов — тяжело соперничать, но наш сервис сделал все.

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался об инвентаре норвежцев в марафоне на Олимпийских играх в Италии. 

Спортсмены из Норвегии не меняли лыжи в гонке. 

«Для меня это было на самом деле шоком. Это то, в чем мы сильно уступаем на данный момент. Это четыре года отсутствия на международных стартах и четыре года отсутствия тестов порошков, мазей и всего материала, который только возможен.

Плюс у них огромный сервис-трак — он двухэтажный. Я, честно, не знаю, для чего второй этаж, но вроде как они оба используются для подготовки лыж. И когда работаешь в одной кабинке пять метров на два, а там сервис-трак огромный, в котором все налажено, с этим тяжело соперничать. Но спасибо нашему сервису, они сделали все, что только можно.

А насчет мнений по поводу этого «полтинника», то говорили в разряде того, что им дали команду бороться так между собой, не менять лыжи, чтобы показать превосходство сервиса. Но потом так получилось, что мне сказал один человек, который достаточно хорошо знаком с одним из главных сервисменов команды: они не пошли менять лыжи, потому что было много прецедентов, когда девчонки «прилипали» после того, как меняли лыжи. Джессика Диггинс, Эбба Андерсон, еще кто-то, не помню. Они встают на мазь, а из-за того, что она чуть подмерзла и закристаллизовалась, они прилипали.

Влажность и другие факторы тоже сказываются на лыжах, которые просто лежат. И на них другие ощущения. То есть у ребят сил хватило зацепиться, потому что сервис сказал, что они прямо «выдавливали» себя на подъемах. Поэтому они смогли закончить.

Мы все поменяли. Конечно, у нас проблем не было, но вот они решили не рисковать, видимо», – сказал Коростелев в интервью Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
И при этом Коростелёв берёт на себя смелость сравнивать уровень Клэбо и Большунова, когда сам же говорит, что у Клэбо и норвежцев по сравнению с ним самим уровень подготовки лыжи сильно лучше. Как можно тогда сравнить реальный уровень норвежцев с нашими вообще?
Ответ M-7
И при этом Коростелёв берёт на себя смелость сравнивать уровень Клэбо и Большунова, когда сам же говорит, что у Клэбо и норвежцев по сравнению с ним самим уровень подготовки лыжи сильно лучше. Как можно тогда сравнить реальный уровень норвежцев с нашими вообще?
никак
Клэбо(и вообще норвежцы и Ко) административными методами убрали своих основных соперников. Сначала Устюгова и Ко, потом Большунова и Ко. Теперь теми же административными методами выбирают с кем из основных соперников будут бороться. Ну и главное рулят тем, КАК(правила, регламенты, трассы, инвентарь, медицина и пр.) они их будут побеждать.
Самый прикол, что они(и их прихлебатели) на полностью серьезных щах утверждают и будут утверждать, что они победили по СПОРТИВНОМУ принципу. Взяли там реванши, установили рекорды по медалям и пр. туфту. 😆😆😆
Ответ sergey2022
Ладно наши, а остальные, у которых есть полноценный сервис, почему они не могут норвежцев обыграть?
Ответ Дмитрий_1117095800
Ладно наши, а остальные, у которых есть полноценный сервис, почему они не могут норвежцев обыграть?
Наши могут, поэтому их там и нет
Тренер Большунова раздражен всеми: Клэбо с препаратами, досталось и Коростелеву с Непряевой
18 марта, 15:10
«Проходил спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания». Коростелев об интервью на Олимпиаде
17 марта, 11:51
Дмитрий Васильев: «Клэбо похвалил Коростелева? А где он был раньше, когда была травля российских спортсменов? Они же этой травлей и занимались»
8 марта, 16:49
Горные лыжи. Кубок мира. Парис выиграл супергигант, Крихмайер – 2-й, Хазер – 3-й
22 минуты назад
🥉 Ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира в Италии
сегодня, 12:14
Горные лыжи. Кубок мира. Годжа победила в супергиганте и взяла Малый хрустальный глобус в дисциплине
сегодня, 12:08
Кубок мира. Клэбо, Хедегарт, Амундсен, Нюэнгет, Иверсен, Рее пробегут коньковый масс-старт на 20 км
сегодня, 11:09
Кубок мира. Сван, Диггинс, Карлссон, Венг, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 20 км
сегодня, 11:09
Тренер паралыжников Кобелев: «Горожане в Италии воспринимали нас позитивно и дружелюбно. Все, что связано с Россией, было нарасхват»
сегодня, 08:47
Клэбо и Далквист победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжам
вчера, 21:16
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Эмбахер победил, Наито – 2-й, Форфанг – 3-й
вчера, 19:41
Пеллегрино выиграл последний спринт на Кубке мира в карьере
вчера, 19:20
❄️ Лыжи. Кубок мира. Пеллегрино выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Гран – 3-й
вчера, 18:42
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
