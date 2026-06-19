  1. Спортс
  2. Лыжи
  3. Новости

  4. Вероника Степанова: «Как насчет соревнований между мужчинами и женщинами? Ардашева и Коростелева мне не обыграть, но парней уровня третьего-четвертого десятка – почему бы не попробовать?»

0
Вероника Степанова: «Как насчет соревнований между мужчинами и женщинами? Ардашева и Коростелева мне не обыграть, но парней уровня третьего-четвертого десятка – почему бы не попробовать?»
Лыжница Вероника Степанова предложила соревнования между мужчинами и женщинами.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова предложила идею соревнований между мужчинами и женщинами.

«Кто сказал, что резервы привлечения болельщиков в лыжные гонки исчерпаны?

Как насчет соревнований между мужчинами и женщинами? Нет, Ардашева и Коростелева мне (пока!) не обыграть. Но парней уровня третьего / четвертого десятка – почему бы не попробовать? И для них стимул – пока девушек не обыграешь, нечего тебе делать рядом с лучшими, будешь бегать во «Второй лиге»!

Лучше что-то новое, грамотно упакованное, умело раскрученное, чем старое, которое никто уже и не смотрит, «не берет». По крайней мере, из тех, кто должен», – написала Степанова в телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoВероника Степанова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
logoСергей Ардашев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Никита Крюков: «Если бы Большунов не пропустил четырехлетний цикл на международной арене, то он смог бы побороться за золотые медали»
16 июня, 09:57
«Летние мили». Непряева опубликовала совместное фото с Коростелевым с беговой тренировки
13 июня, 15:37Фото
Новый босс мировых лыж – юрист из Лихтенштейна. Он выгоден России?
12 июня, 11:00
Рекомендуем
Главные новости
Линдси Вонн выложила новое видео с тренировки в зале после травмы: «Это так радует и воодушевляет, что я даже не могу подобрать слов!»
сегодня, 10:37Видео
Российские ски-альпинисты продолжат выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, юниоры – с флагом и гимном
вчера, 08:44
Призер двух ЧМ Франческо де Фабиани завершил карьеру: «Было много замечательных моментов: от победы в Лахти до схватки с Клэбо и Большуновым на «Тур де Ски»
16 июня, 17:03
Никита Крюков: «Если бы Большунов не пропустил четырехлетний цикл на международной арене, то он смог бы побороться за золотые медали»
16 июня, 09:57
Харальд Амундсен: «Моя дыхательная система все больше разрушалась в последние годы, что привело к ухудшению дыхания»
16 июня, 07:26
Крюков о допуске россиян: «Мы ждем, чтобы свободно могли выступать все, а не по выборочным спискам»
15 июня, 16:29
Ксения Шорохова: «Никто не объясняет спортсменам, где заканчивается спортивная форма и начинается путь к РПП. Нужно больше говорить о последствиях»
15 июня, 12:13
Шорохова о непопадании в сборную: «Немного расстроилась, но это быстро прошло. Понимаю, что своими переживаниями не смогу изменить ситуацию»
15 июня, 11:59
Степанова об уходе главного спонсора Кубка мира по лыжам: «Если FIS не попросит вернуться россиян, то нового спонсора, вероятно, и не будет»
15 июня, 08:31
Норвежская компания Coop объявила, что больше не будет спонсировать Кубок мира по лыжным гонкам. Это был главный спонсор с 2018 года
15 июня, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
Филиппов о биатлоне: «Не исключаю возможность проверить себя на каком‑нибудь из соревнований»
10 июня, 18:54
Председатель Российского студенческого спортивного союза: «Благодарны нашим коллегам из FISU за решение, принятое в интересах спортсменов»
27 мая, 08:05
Ски-альпинист Филиппов: «Из иностранных футболистов мне нравится Роналду за его трудолюбие. Буду болеть за него на ЧМ»
22 мая, 10:53
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
Рекомендуем