Линдси Вонн выложила новое видео с тренировки в зале после травмы: «Это так радует и воодушевляет, что я даже не могу подобрать слов!»

Линдси Вонн выложила новое видео с тренировке в зале и не сдержала эмоций.

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 по горным лыжам Линдси Вонн выложила новое видео с тренировки в зале.

В марте Вонн возобновила занятия после травмы ноги, полученной на Олимпиаде-2026 в Италии. Сообщалось, что она перенесла в общей сложности пять операций.

«Мое лицо, когда я действительно могу заниматься в зале! 😄🙌🏻💪🏻

Это настолько радует и воодушевляет, что я даже не могу подобрать слов!» – написала Вонн, также опубликовав несколько фото.

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