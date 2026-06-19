Линдси Вонн выложила новое видео с тренировки в зале после травмы: «Это так радует и воодушевляет, что я даже не могу подобрать слов!»
Линдси Вонн выложила новое видео с тренировке в зале и не сдержала эмоций.
Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 по горным лыжам Линдси Вонн выложила новое видео с тренировки в зале.
В марте Вонн возобновила занятия после травмы ноги, полученной на Олимпиаде-2026 в Италии. Сообщалось, что она перенесла в общей сложности пять операций.
«Мое лицо, когда я действительно могу заниматься в зале! 😄🙌🏻💪🏻
Это настолько радует и воодушевляет, что я даже не могу подобрать слов!» – написала Вонн, также опубликовав несколько фото.
«Я как Рокки – все равно встану». Как дела у Линдси Вонн после ужасной травмы на Играх
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Линдси Вонн
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