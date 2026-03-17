  • «Проходил спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания». Коростелев об интервью на Олимпиаде
«Проходил спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания». Коростелев об интервью на Олимпиаде

Коростелев об общении с иностранными лыжниками: был один негативный момент.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об общении с иностранными спортсменами на международных соревнованиях.

– В FIS тебя любят. А что касается соперников? Были ли проблемы в общении?

– Ни разу не было перепалок. Один раз во время Олимпиады давал интервью эстонскому каналу, причем на русском. Корреспондент сам сказал, что на русском без проблем. И проходил один спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания, но это, наверное, единственный такой негативный момент.

– Косых взглядов или игнора не было?

– Нет.

– Норвежцы были осторожны в общении?

– Мне кажется, сначала как будто да. Сейчас, в конце сезона, никаких проблем – общаемся со всеми. Вот у нас был инцидент сейчас на переодевании с Мусебю. Он подошел, извинился. Я говорю: нет, чувак, сорян, говорю, тут моя вина тоже есть. Взаимные извинения принесли и все, никаких вопросов.

– Норвегия больше других стран сопротивлялась возвращению россиян на международную арену. Когда вы сюда приехали в этот раз, висел ли негатив в воздухе?

– Никакого. Кто-то говорил: Скандинавия не примет, откажет, развернет. Вообще ничего такого не было. Я видел только хорошее отношение, причем я говорю не просто про какие-то улыбки или разговоры из вежливости. Реально хорошее общение людей.

– На улицах тебя узнавали?

– Мы ужинали в Фалуне. Подошел мужчина и говорит: «Удачи завтра, всего хорошего». В таком ключе. Не раз такое было, – сказал Коростелев.

«В мире я в топ-10. Не считаю себя звездой». Мысли Коростелева о первом сезоне после бана

Ну спросят его о боевых действиях и что? Чего они так все носятся с этими отменами, банами и т.д. На боевые действия это никакого влияния не оказывает. Хотят что-то изменить - пусть идут на войну, а так это все имитация реальной деятельности. Очень удобная, комфортная и безопасная.
Ответ bor-n@yandex.ru
Ну спросят его о боевых действиях и что? Чего они так все носятся с этими отменами, банами и т.д. На боевые действия это никакого влияния не оказывает. Хотят что-то изменить - пусть идут на войну, а так это все имитация реальной деятельности. Очень удобная, комфортная и безопасная.
Может,чтобы что-то изменить,нужно,наоборот,перестать идти на войну?
Ответ Геннадий Туник
Может,чтобы что-то изменить,нужно,наоборот,перестать идти на войну?
Если война уже идет, то нет. Очень странный довод.
Я не удивлен, что это сделал именно прибалт
Ответ EgorArefev
Я не удивлен, что это сделал именно прибалт
Ответил бы Сава типа " наши миги сядут в Риге " ))) вот бы началось ...
О, если эстонец спрашивал, то точно про финскую войну 1940 года)
Вспомнился мем "Анатомия прибалта".
Спортсмен из Прибалтики пускай на лыжах учится кататься, не тем интересуется 🤣
Если бы он был им конкурент, то не так бы общались.
А может дать прибалтам по шапке!?
. И проходил один спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях.
-------------------------
Провокатор. Лишить гражданства и выгнать из прибалтийской страны как Ланькова из Латвии.
Как и в других сферах, никто не обращает внимания на прибалтов😁
Ну так шпроты же имеют комплекс Большого Брата, забыли видимо баннер наших парней на матче 2002-ого года
«В мире я в топ-10. Не считаю себя звездой». Мысли Коростелева о первом сезоне после бана
сегодня, 10:51
Коростелев и Непряева вернули наши лыжи на Кубок мира: 15 заездов в топ-10, есть даже медаль
15 марта, 10:51
❄️ Лыжи. Кубок мира. Коростелев стал 10-м в коньковом марафоне на 50 км, Хедегарт победил, норвежцы заняли топ-8
14 марта, 10:53
Бородавко о Непряевой: «У нас есть девушки, которые выступали бы на Кубке мира значительно лучше. Она попала по тем критериям, которые существуют»
49 минут назад
Лыжник Голубков – о встрече с матерью, которая отказалась от него в роддоме: «Она хотела забрать меня, но я отказался. Уже начал спортивную карьеру, у меня все хорошо»
сегодня, 14:45
Алексей Червоткин: «Я надеюсь, что еще побегаю. Но, если честно, иногда сам не понимаю, какая именно мотивация»
сегодня, 13:55
Бородавко о нейтральном статусе: «Требования FIS абсолютно надуманные. 90% спортсменов из нашей страны и вообще во всем мире связаны с силовыми структурами»
сегодня, 13:38
Бородавко об отстранении: «Многим нашим спортсменам сейчас очень сложно найти мотивацию. Особенно тем, кто уже достиг больших результатов»
сегодня, 13:28
Российские паралимпийцы встретились с болельщиками на Красной площади
сегодня, 13:06
Бугаев о поздравительной телеграмме от Путина: «Приятно, что президент смотрит и поддерживает паралимпийский спорт»
сегодня, 12:43
Савелий Коростелев: «Клэбо можно выходить с сигаретой в зубах на некоторые гонки. И если его никто не будет сбивать, он с этой сигаретой и доедет»
сегодня, 12:07
Савелий Коростелев: «Считаю сезон достаточно хорошим, несмотря на то, что очень хотелось олимпийской медали»
сегодня, 11:33
Рожков о Паралимпиаде: «Все спортсмены были к нам дружелюбны. Во время награждения и исполнения нашего гимна вставали и снимали головные уборы»
сегодня, 08:10
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
вчера, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
вчера, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
