«Проходил спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания». Коростелев об интервью на Олимпиаде

Коростелев об общении с иностранными лыжниками: был один негативный момент.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об общении с иностранными спортсменами на международных соревнованиях.

– В FIS тебя любят. А что касается соперников? Были ли проблемы в общении?

– Ни разу не было перепалок. Один раз во время Олимпиады давал интервью эстонскому каналу, причем на русском. Корреспондент сам сказал, что на русском без проблем. И проходил один спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания, но это, наверное, единственный такой негативный момент.

– Косых взглядов или игнора не было?

– Нет.

– Норвежцы были осторожны в общении?

– Мне кажется, сначала как будто да. Сейчас, в конце сезона, никаких проблем – общаемся со всеми. Вот у нас был инцидент сейчас на переодевании с Мусебю. Он подошел, извинился. Я говорю: нет, чувак, сорян, говорю, тут моя вина тоже есть. Взаимные извинения принесли и все, никаких вопросов.

– Норвегия больше других стран сопротивлялась возвращению россиян на международную арену. Когда вы сюда приехали в этот раз, висел ли негатив в воздухе?

– Никакого. Кто-то говорил: Скандинавия не примет, откажет, развернет. Вообще ничего такого не было. Я видел только хорошее отношение, причем я говорю не просто про какие-то улыбки или разговоры из вежливости. Реально хорошее общение людей.

– На улицах тебя узнавали?

– Мы ужинали в Фалуне. Подошел мужчина и говорит: «Удачи завтра, всего хорошего». В таком ключе. Не раз такое было, – сказал Коростелев.

