Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Пеллегрино, Фермойлен, Барп, Лапалю выступят в классической «разделке» на 10 км

Клэбо, Амундсен, Нюэнгет пробегут гонку на 10 км на этапе Кубка мира в США.

20 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде (США) пройдет мужская гонка на 10 км классикой с раздельным стартом.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

10-й этап / финал

Лейк-Плэсид, США

Мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 22:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko

Старт-лист

6. Лаури Вуоринен (Финляндия)

20. Бен Огден (США)

24. Лео Юханссон (Швеция)

29. Жюль Шаппаз (Франция)

36. Беньямин Мозер (Швейцария)

39. Фридрих Мох (Германия)

40. Ларс Хегген (Норвегия)

44. Элиа Барп (Италия)

46. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)

48. Маттис Стенсхаген (Норвегия)

50. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия)

52. Гас Шумахер (США)

54. Юго Лапалю (Франция)

56. Федерико Пеллегрино (Италия)

58. Мика Фермойлен (Австрия)

60. Харальд Амундсен (Норвегия)

61. Гэбриэл Гледхилл (Великобритания)

64. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

66. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

70. Эмиль Иверсен (Норвегия)

Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
