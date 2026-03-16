  • Дмитрий Песков: «Президент Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев»
Дмитрий Песков: «Президент Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев»

Песков: Путин вместе с Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев.

Президент РФ Владимир Путин рад блистательному выступлению российских паралимпийцев на Играх-2026 в Италии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сборная России, выступавшая на Паралимпиаде с флагом и гимном страны, заняла третье место в медальном зачете. Спортсмены завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

«Президент Путин направлял поздравительные телеграммы всем нашим паралимпийцам, которые заняли призовые места. Ну, и разумеется, вместе со всей страной президент радуется такому блистательному выступлению», – приводит слова Пескова РИА Новости.

«Я не сомневаюсь, что президент в самое ближайшее время рассмотрит возможность проведения с ними (паралимпийцами) встречи, конечно же, это наши герои. Поэтому я не сомневаюсь, что президент такую возможность рассмотрит», – цитирует Пескова ТАСС.

Россия стала третьей в медальном зачете Паралимпиады – всего с 6 спортсменами!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Все о Россие думает пополняет ряды паралимпийцев чтоб было за кого поболеть
Отец всех паралимпийцев!
Совсем не берегут себя
Уже 25 лет радуется, скоро в очередной раз перепишет срок и дальше будет радоваться.
Лучезарный
Не хотелось бы нового срока....
"А уж новый поток будущих паралимпийцев мы своими великолепными геополитическими решениями к следующей Олимпиаде обеспечим", - с игривой ухмылкой добавил Песков и кокетливо подмигнул 😉
Ему бы самому паралимпийцем стать, надоел
А как он радуется почему не уточнил? На диване прыгает до потолка?
"Барыню" вприсядку на коньках выдает...
Поэтому народ должен сплотиться вокруг командира...
В общем, спорт вне политики, и всё такое...
Россия только и существует, чтобы радовать и ублажать своих правителей. А когда уже наступят времена, чтобы правители хотя бы не гадили стране?
Прочёл как "вместе со своей Россией..." )
Мы в восхищении! Королева в восхищении!
Лозунг вполне себе Северно корейский
