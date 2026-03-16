Дмитрий Песков: «Президент Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев»

Песков: Путин вместе с Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев.

Президент РФ Владимир Путин рад блистательному выступлению российских паралимпийцев на Играх-2026 в Италии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сборная России, выступавшая на Паралимпиаде с флагом и гимном страны, заняла третье место в медальном зачете. Спортсмены завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

«Президент Путин направлял поздравительные телеграммы всем нашим паралимпийцам, которые заняли призовые места. Ну, и разумеется, вместе со всей страной президент радуется такому блистательному выступлению», – приводит слова Пескова РИА Новости.

«Я не сомневаюсь, что президент в самое ближайшее время рассмотрит возможность проведения с ними (паралимпийцами) встречи, конечно же, это наши герои. Поэтому я не сомневаюсь, что президент такую возможность рассмотрит», – цитирует Пескова ТАСС.

Россия стала третьей в медальном зачете Паралимпиады – всего с 6 спортсменами!